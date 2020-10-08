***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzca, Şirketimizin, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'den (‘'Banka'') kullanmış olduğu 2021 ve 2022 yıllarında vadeleri dolacak ve vade tarihinde balon ödemeler de içeren toplam 117.516.666 USD ana para tutarlı kredilerin, Şirketimiz ve Banka'nın mutabakatı ile 1+6.5 yıl olarak yenilenmesine, kredinin 1. yılı sonunda, bankanın aynı toplam bakiyeli altı buçuk yıllık bir krediyi şimdiden taahhüt etmesine istinaden, para biriminin banka ile mutabık kalarak belirlenmesine ve şartları düzenleyecek kredi sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir. Bu işlem sonrasında Şirketimizin toplam borç stoğunda bir artış olmayacak, ortalama borç vadesi ise Şirket hedefleri paralelinde nakit akışını olumlu etkileyecek şekilde uzayacaktır. Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880152BIST