***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.11.2020 17:01
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02/11/2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
02 Kasım 2018 tarihinden itibaren Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören payları vasıtasıyla Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilen "Likidite Sağlayıcılık İşlemleri" ne ilişkin sözleşmenin geçerlilik süresi 02 Kasım 2020 itibariyle sona ermiş ve likidite sağlayıcılık hizmeti sonlanmış olup bu tarih itibariyle likidite sağlayıcılık işlemlerine devam edilmeyecektir.
Saygılarımızla
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885422
BIST
18:001.134
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 21,22
|Açılış
|: 1.120
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.143
En Düşük
1.118
18:008,4231
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0170
|Açılış
|: 8,4460
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4417
En Düşük
8,4102
18:009,8287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0054
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,8309
En Düşük
9,7754
18:00513,45
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 9,16
|Açılış
|: 513,41
|
|Önceki Kapanış
|: 504,29
|
514,61
En Düşük
502,26
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KARTN
|1.994,00
|13.483.428
|% 10,00
|
|RYGYO
|4,84
|89.796.195
|% 10,00
|
|MAALT
|84,15
|8.599.488
|% 10,00
|
|DIRIT
|2,64
|1.902.298
|% 10,00
|
|KRDMD
|3,41
|1.485.632.015
|% 10,00
|
|BURVA
|71,55
|5.296.132
|% -10,00
|
|YAPRK
|34,20
|1.176.057
|% -10,00
|
|POLTK
|324,00
|1.562.328
|% -10,00
|
|ARTI
|6,57
|767.842
|% -10,00
|
|FORMT
|5,24
|6.450.229
|% -9,97
|
|TSKB
|2,55
|5.372.138.775
|% 0,00
|
|THYAO
|9,41
|1.916.355.261
|% 4,32
|
|ASELS
|17,63
|1.766.825.685
|% 5,25
|
|SISE
|6,36
|1.678.302.149
|% 3,75
|
|KRDMD
|3,41
|1.485.632.015
|% 10,00
|
|TSKB
|2,55
|5.372.138.775
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,41
|1.485.632.015
|% 10,00
|
|EKGYO
|1,74
|533.492.335
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,71
|504.528.381
|% -5,52
|
|SISE
|6,36
|1.678.302.149
|% 3,75
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4260
|8,4310
|% -0,11
|
|Euro
|9,8049
|9,8091
|% -0,14
|
|Sterlin
|10,8479
|10,9023
|% 0,68
|
|Frank
|9,1288
|9,1838
|% 0,69
|
|Riyal
|2,2408
|2,2521
|% 1,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.896
|-0,77
|
|Altın Gr.
|513
|513
|9,12
|
|Cumhuriyet
|3.398
|3.450
|60,00
|
|Tam
|3.383
|3.467
|51,34
|
|Yarım
|1.635
|1.677
|24,84
|
|Çeyrek
|820
|839
|12,42
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,12
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,53
|-0,01
|
|B. Petrol
|39,21
|39,21
|1,27
|
Seans Raporu
18:00
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 5 artarak (% 1.65 ) 1, 017
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INVEO, MAALT, ETYAT, LUKSK, TKNSA, KERVN, RYGYO, RHEAG, PRZMA, EUYO
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GLYHO, TACTR, POLTK, ATSYH, ITTFH, BURVA, EMNIS, ARTI, MERKO
-
17:59
SANFM, GLBMD, INVEO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
DENGE, YAPRK, ARTI değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında