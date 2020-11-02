***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02/11/2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar02 Kasım 2018 tarihinden itibaren Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören payları vasıtasıyla Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilen "Likidite Sağlayıcılık İşlemleri" ne ilişkin sözleşmenin geçerlilik süresi 02 Kasım 2020 itibariyle sona ermiş ve likidite sağlayıcılık hizmeti sonlanmış olup bu tarih itibariyle likidite sağlayıcılık işlemlerine devam edilmeyecektir.SaygılarımızlaAkiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885422BIST