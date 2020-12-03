***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.12.2020 15:45
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Akbatı ve Akasya Alışveriş Merkezlerimizdeki kiracılarımıza, Aralık ayı kira ödemelerine yönelik olarak yalnızca bu ayla sınırlı kalmak üzere, ciro düşüşü ve çeşitli kriterlere bağlı olacak şekilde kira desteği sağlanmasına karar verilmiştir. Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891168
BIST
17:011.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 5,79
|Açılış
|: 1.328
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.334
En Düşük
1.316
17:017,7864
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,0752
|Açılış
|: 7,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8450
|
7,9177
En Düşük
7,7763
17:019,4815
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0355
|Açılış
|: 9,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6078
En Düşük
9,4641
17:01459,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,16
|Açılış
|: 459,59
|
|Önceki Kapanış
|: 462,10
|
468,84
En Düşük
459,51
BIST En Aktif Hisseler17:01
|INFO
|5,50
|18.007.167
|% 10,00
|
|INVEO
|34,98
|27.101.166
|% 10,00
|
|UFUK
|16,28
|864.387
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,07
|343.752.910
|% 9,98
|
|SILVR
|5,18
|90.619.002
|% 9,98
|
|ARTI
|6,58
|1.108.358
|% -9,99
|
|SNKRN
|5,70
|1.184.332
|% -9,95
|
|KERVN
|1,13
|3.682.482
|% -9,60
|
|TSKB
|2,05
|2.242.073.858
|% -8,48
|
|KENT
|445,60
|1.928.469
|% -7,17
|
|TSKB
|2,05
|2.242.073.858
|% -8,48
|
|GARAN
|9,26
|2.131.071.928
|% 0,43
|
|DOHOL
|2,79
|1.802.689.421
|% 6,49
|
|PETKM
|4,29
|1.696.253.868
|% 1,42
|
|THYAO
|12,25
|1.160.423.656
|% 0,00
|
|TSKB
|2,05
|2.242.073.858
|% -8,48
|
|DOHOL
|2,79
|1.802.689.421
|% 6,49
|
|PETKM
|4,29
|1.696.253.868
|% 1,42
|
|EKGYO
|2,19
|857.650.079
|% 0,92
|
|GARAN
|9,26
|2.131.071.928
|% 0,43
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7801
|7,7864
|% -0,96
|
|Euro
|9,4734
|9,4815
|% -0,37
|
|Sterlin
|10,4557
|10,5081
|% -0,20
|
|Frank
|8,6993
|8,7517
|% -0,48
|
|Riyal
|2,0698
|2,0802
|% -0,94
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|7,74
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.116
|31,00
|
|Tam
|3.054
|3.131
|26,11
|
|Yarım
|1.476
|1.514
|12,63
|
|Çeyrek
|740
|757
|6,32
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,90
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,02
|-0,05
|
|B. Petrol
|48,31
|48,31
|0,06
|