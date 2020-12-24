***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.12.2020 17:26
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24/11/2014, 28/12/2015, 25/04/2016, 03/06/2016, 18/11/2016, 27/01/2017, 17/03/2017, 14/07/2017, 09/11/2017, 15/02/2018, 18/05/2018, 16/07/2018, 07/09/2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Davanın reddine ilişkin Mahkeme kararına karşı davacı tarafın istinaf başvurusunun, temyiz yolu açık olmak üzere esastan reddine karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894789
BIST
17:101.429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 11,81
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.432
En Düşük
1.415
17:107,5787
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0618
|Açılış
|: 7,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,6740
En Düşük
7,5501
17:109,2350
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,0952
|Açılış
|: 9,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2950
|
9,3717
En Düşük
9,2095
17:10456,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -3,66
|Açılış
|: 456,39
|
|Önceki Kapanış
|: 460,04
|
463,82
En Düşük
454,94
BIST En Aktif Hisseler17:10
|BRSAN
|33,66
|314.341.699
|% 10,00
|
|LUKSK
|27,94
|2.349.901
|% 10,00
|
|BASCM
|12,65
|583.575
|% 10,00
|
|KOZAL
|91,40
|1.147.890.924
|% 9,99
|
|POLTK
|405,30
|2.125.799
|% 9,99
|
|EMNIS
|30,78
|931.260
|% -9,95
|
|HLGYO
|3,39
|834.434.542
|% -9,12
|
|NIBAS
|65,00
|19.286.861
|% -7,14
|
|PEKGY
|2,89
|760.451.065
|% -6,77
|
|GEDZA
|28,48
|43.763.515
|% -5,82
|
|GARAN
|10,01
|3.146.919.138
|% 0,50
|
|THYAO
|12,88
|1.664.896.372
|% 3,37
|
|PETKM
|5,16
|1.600.960.184
|% 2,18
|
|IPEKE
|13,80
|1.540.605.137
|% 9,09
|
|KOZAA
|15,76
|1.318.640.898
|% 9,98
|
|SKBNK
|1,54
|1.023.338.466
|% -2,53
|
|PETKM
|5,16
|1.600.960.184
|% 2,18
|
|GARAN
|10,01
|3.146.919.138
|% 0,50
|
|YKBNK
|3,05
|870.163.505
|% 0,00
|
|PEKGY
|2,89
|760.451.065
|% -6,77
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5668
|7,5787
|% -0,81
|
|Euro
|9,2192
|9,2350
|% -1,02
|
|Sterlin
|10,2581
|10,3096
|% -0,31
|
|Frank
|8,4692
|8,5203
|% -1,19
|
|Riyal
|2,0114
|2,0215
|% -0,92
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.875
|1,71
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-3,60
|
|Cumhuriyet
|3.023
|3.068
|-22,00
|
|Tam
|3.011
|3.087
|-17,64
|
|Yarım
|1.455
|1.493
|-8,53
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,27
|
|Gümüş.Ons
|25,69
|25,72
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,03
|
|B. Petrol
|50,92
|50,92
|-0,32
|
Seans Raporu
17:10
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-
17:26GUBRF
Yüzde 9.95 oranında artışla 62.45 lira fiyatla işlem gören hissede 525, 081 adet işlem
-
17:25GENTS
Yüzde 4.88 oranında artışla 5.80 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 573, 318 adet işlem
-
17:24DESPC
Yüzde 5.43 oranında artışla 12.61 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 865, 832 adet işlem
-
17:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 78 artarak (% 1.00 ) 1, 287
-
17:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NETAS, BRSAN, EMKEL, LUKSK, KOZAL, YESIL, SNKRN, GUBRF, POLTK, INTEM