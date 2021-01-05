***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.01.2021 11:54
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Akbatı ve Akasya Alışveriş Merkezlerimizdeki kiracılarımıza, Ocak ayı kira ödemelerine yönelik olarak yalnızca bu ayla sınırlı kalmak üzere, ciro düşüşü ve çeşitli kriterlere bağlı olacak şekilde kira desteği sağlanmasına karar verilmiştir. Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897021
BIST
13:481.504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 8,20
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.486
13:487,3878
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0344
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4298
En Düşük
7,3795
13:489,0780
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0154
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1201
En Düşük
9,0630
13:48462,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,61
|Açılış
|: 462,19
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
464,58
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler13:48
|DOBUR
|23,32
|2.570.117
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.224.199
|% 10,00
|
|SNKRN
|31,76
|1.227.588
|% 9,97
|
|PSDTC
|23,84
|20.807.617
|% 9,96
|
|PSDTC
|23,84
|20.807.617
|% 9,96
|
|OLMIP
|10,80
|3.288.535
|% -10,00
|
|NIBAS
|51,50
|29.461.336
|% -9,97
|
|SODSN
|26,90
|307.417
|% -9,67
|
|KENT
|310,00
|2.628.517
|% -8,69
|
|GOZDE
|7,88
|178.669.059
|% -8,48
|
|EKGYO
|2,47
|1.937.338.936
|% 5,11
|
|GUBRF
|71,60
|1.844.969.372
|% -7,55
|
|KOZAL
|108,00
|1.040.060.903
|% 1,60
|
|KRDMD
|5,99
|806.761.581
|% 1,87
|
|GARAN
|10,34
|762.986.047
|% 0,19
|
|EKGYO
|2,47
|1.937.338.936
|% 5,11
|
|KARSN
|3,74
|757.457.348
|% 4,76
|
|ISGYO
|2,95
|439.766.154
|% 5,73
|
|YKBNK
|3,09
|439.947.740
|% 0,65
|
|PETKM
|5,14
|709.480.009
|% 3,21
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3824
|7,3878
|% -0,46
|
|Euro
|9,0707
|9,0780
|% -0,17
|
|Sterlin
|10,0156
|10,0658
|% -0,19
|
|Frank
|8,3618
|8,4122
|% -0,28
|
|Riyal
|1,9648
|1,9746
|% -0,36
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|1,44
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,46
|
|Cumhuriyet
|3.063
|3.110
|16,00
|
|Tam
|3.051
|3.128
|21,99
|
|Yarım
|1.474
|1.513
|10,64
|
|Çeyrek
|740
|756
|5,32
|
|Gümüş.Ons
|27,39
|27,43
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,01
|
|B. Petrol
|51,26
|51,26
|0,17
|