***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.01.2021 16:51
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Öz
Yönetim Kurulumuzca,
Bağdat Caddesi 319-321 numarada bulunan Erenköy projesinin, 3 no'lu bağımsız bölümü (eklentilerle birlikte 6.436 m2 kapalı alan) için Boyner Büyük Mağazacılık A. Ş ("Boyner") ile birinci yıl aylık baz kira rakamının 2.321.666 TL olarak belirlendiği, mağaza cirosuna bağlı çeşitli kriterlerle baz kiranın aylık olarak düzenleneceği kira sözleşmesi imzalanmasına karar verilmişir. Kira dönemi Boyner'in faaliyete geçişi ile başlayacak olup, 15 yıl süreli olarak belirlenmiştir.
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897812
BIST
18:051.522
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 16,82
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.523
En Düşük
1.506
18:057,3635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0576
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3724
En Düşük
7,2382
18:059,0484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0398
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0484
En Düşük
8,8939
18:05452,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,74
|Açılış
|: 452,57
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
453,40
En Düşük
445,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|8,03
|2.190.996
|% 10,00
|
|CMBTN
|346,60
|36.223.202
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.487,10
|4.803.411
|% 10,00
|
|TGSAS
|18,59
|10.803.861
|% 10,00
|
|UZERB
|66,55
|969.194
|% 10,00
|
|OLMIP
|8,75
|6.633.428
|% -9,98
|
|NIBAS
|44,56
|29.231.421
|% -9,98
|
|SNKRN
|31,44
|13.542.869
|% -9,97
|
|OYAYO
|8,44
|110.025.014
|% -8,66
|
|ISKUR
|351.000,00
|351.000
|% -7,63
|
|EKGYO
|2,60
|3.755.205.174
|% 9,70
|
|GARAN
|10,52
|1.746.473.738
|% 1,06
|
|GUBRF
|72,40
|1.551.840.995
|% 4,55
|
|ASELS
|18,96
|1.295.358.120
|% 1,44
|
|AKBNK
|7,54
|1.149.748.539
|% 2,45
|
|EKGYO
|2,60
|3.755.205.174
|% 9,70
|
|TSKB
|1,86
|823.958.767
|% 3,33
|
|IHLGM
|1,42
|603.635.345
|% 8,40
|
|SKBNK
|1,55
|591.895.860
|% -1,27
|
|DOHOL
|3,43
|1.014.248.396
|% 5,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3613
|7,3685
|% 0,86
|
|Euro
|9,0348
|9,0493
|% 0,45
|
|Sterlin
|9,9395
|9,9894
|% 0,25
|
|Frank
|8,2682
|8,3180
|% -0,18
|
|Riyal
|1,9529
|1,9627
|% 0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.915
|-4,00
|
|Altın Gr.
|452
|452
|1,57
|
|Cumhuriyet
|2.994
|3.039
|-36,00
|
|Tam
|2.981
|3.057
|-36,32
|
|Yarım
|1.441
|1.479
|-17,57
|
|Çeyrek
|723
|739
|-8,78
|
|Gümüş.Ons
|27,09
|27,12
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,22
|54,22
|-0,08
|
Seans Raporu
18:05
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 49 artarak (% 1.12 ) 1, 676
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17:57XU100
Endeks 1, 520 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 96 üstünde . İşlem hacmi 31, 391.00 milyon TL de
-
17:57TEKTU
Yüzde 5.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 116, 066, 959 adet işlem
-
17:55OTKAR
Yüzde 9.98 oranında artışla 430.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 790, 377 adet işlem
-
17:53KRTEK
Yüzde 5.03 oranında artışla 7.94 lira fiyatla işlem gören hissede 938, 946 adet işlem