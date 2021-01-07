***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzYönetim Kurulumuzca,Bağdat Caddesi 319-321 numarada bulunan Erenköy projesinin, 3 no'lu bağımsız bölümü (eklentilerle birlikte 6.436 m2 kapalı alan) için Boyner Büyük Mağazacılık A. Ş ("Boyner") ile birinci yıl aylık baz kira rakamının 2.321.666 TL olarak belirlendiği, mağaza cirosuna bağlı çeşitli kriterlerle baz kiranın aylık olarak düzenleneceği kira sözleşmesi imzalanmasına karar verilmişir. Kira dönemi Boyner'in faaliyete geçişi ile başlayacak olup, 15 yıl süreli olarak belirlenmiştir.Saygılarımızla,Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897812BIST