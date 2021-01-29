***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri :III, N 48-1 sayılı '"Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 35.maddesi uyarınca, Şirketimiz portföyünde bulunan ve yıl içinde alınacak varlıkların değerlemesinin yaptırılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatınca tanımı yapılmış ve yetki verilmiş değerleme hizmeti alınacak şirketler olarak1) Şirketimiz portföyünde bulunan ve değerleme yaptırılması gereken aşağıdaki varlıklar için- Akasya AVM için REEL Gayrimenkul Değerleme A.Ş.- Akbatı AVM için REEL Gayrimenkul Değerleme A.Ş.- Akasya Projesi için Invest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.- Akasya Sosyal Tesis için Invest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.- Üsküdar için Invest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.- Akapartmanı Projesi için Invest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.- Uşaklıgil Projesi için Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.- Caddebostan Projesi için Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.- Erenköy Projesi için Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.2) Portföye 2021 yılı içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için ise Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve Invest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ile çalışılmasınakarar verilmiştir.Saygılarımızla,Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905996BIST