***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.02.2021 11:40
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Akbatı ve Akasya Alışveriş Merkezlerimizdeki kiracılarımıza, Şubat ayı kira ödemelerine yönelik olarak yalnızca bu ayla sınırlı kalmak üzere, ciro düşüşü ve çeşitli kriterlere bağlı olacak şekilde kira desteği sağlanmasına karar verilmiştir. Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907706
BIST
11:401.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 7,48
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.549
En Düşük
1.542
11:407,0738
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,0620
|Açılış
|: 7,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0683
11:408,4809
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0696
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4696
11:40412,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,61
|Açılış
|: 412,24
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
409,83
BIST En Aktif Hisseler11:38
|DIRIT
|9,02
|3.199.845
|% 10,00
|
|YESIL
|258,50
|8.509.045
|% 10,00
|
|KARTN
|85,90
|219.956.921
|% 9,99
|
|EKIZ
|12,77
|3.163.129
|% 9,99
|
|UZERB
|86,50
|1.292.310
|% 9,98
|
|MERIT
|136,80
|115.049
|% -10,00
|
|SAMAT
|8,47
|6.766.132
|% -9,99
|
|EPLAS
|30,10
|266.656
|% -9,99
|
|INVEO
|126,50
|4.698.969
|% -9,32
|
|GEDIK
|22,70
|13.175.488
|% -7,35
|
|SISE
|7,86
|517.374.224
|% 1,95
|
|KOZAL
|123,90
|434.936.796
|% 1,98
|
|GARAN
|9,91
|347.695.941
|% -0,10
|
|ISKPL
|29,32
|301.811.289
|% 2,95
|
|SASA
|28,38
|251.176.613
|% 5,50
|
|TSKB
|1,86
|196.408.982
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,49
|202.676.006
|% 0,40
|
|SISE
|7,86
|517.374.224
|% 1,95
|
|CEMAS
|2,31
|132.935.116
|% 1,76
|
|DOHOL
|4,08
|202.901.077
|% -0,73
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0742
|7,0787
|% -0,80
|
|Euro
|8,4802
|8,4853
|% -0,76
|
|Sterlin
|9,6837
|9,7322
|% -0,46
|
|Frank
|7,8229
|7,8700
|% -0,49
|
|Riyal
|1,8837
|1,8932
|% -0,68
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|13,71
|
|Altın Gr.
|413
|413
|1,14
|
|Cumhuriyet
|2.743
|2.785
|-69,00
|
|Tam
|2.722
|2.793
|-75,97
|
|Yarım
|1.316
|1.351
|-36,74
|
|Çeyrek
|660
|675
|-18,38
|
|Gümüş.Ons
|26,66
|26,69
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,04
|
|B. Petrol
|59,39
|59,39
|0,38
|