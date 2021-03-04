***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.03.2021 14:22
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Akbatı ve Akasya Alışveriş Merkezlerimizdeki kiracılarımıza, Mart ayı kira ödemelerine yönelik olarak yalnızca bu ayla sınırlı kalmak üzere, ciro düşüşü ve çeşitli kriterlere bağlı olacak şekilde kira desteği sağlanmasına karar verilmiştir. Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915093
BIST
15:411.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,86
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.539
En Düşük
1.523
15:417,4403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0052
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5134
En Düşük
7,4117
15:418,9605
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0260
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
9,0579
En Düşük
8,9490
15:41411,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,64
|Açılış
|: 411,19
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
414,17
En Düşük
408,89
BIST En Aktif Hisseler15:39
|DYOBY
|16,72
|153.062.470
|% 10,00
|
|KRVGD
|18,59
|270.137.756
|% 10,00
|
|VAKFN
|23,56
|12.438.478
|% 9,99
|
|INDES
|30,48
|10.741.000
|% 9,96
|
|KENT
|434,00
|14.694.763
|% 9,96
|
|LINK
|52,20
|26.561.267
|% -10,00
|
|KSTUR
|348,70
|1.302.156
|% -9,99
|
|EPLAS
|39,94
|14.572.948
|% -9,96
|
|UMPAS
|1,15
|91.392
|% -9,45
|
|BALAT
|8,40
|581.262
|% -8,50
|
|THYAO
|14,95
|1.916.366.992
|% 0,20
|
|PETKM
|5,86
|1.096.904.923
|% 2,27
|
|SISE
|7,71
|981.625.505
|% 1,18
|
|KRDMD
|7,22
|847.729.619
|% 2,27
|
|PGSUS
|92,90
|729.118.785
|% 2,65
|
|EKGYO
|2,45
|683.046.119
|% 0,82
|
|PETKM
|5,86
|1.096.904.923
|% 2,27
|
|DOHOL
|3,35
|478.621.979
|% 0,90
|
|SISE
|7,71
|981.625.505
|% 1,18
|
|THYAO
|14,95
|1.916.366.992
|% 0,20
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4346
|7,4385
|% -0,09
|
|Euro
|8,9537
|8,9609
|% -0,28
|
|Sterlin
|10,3379
|10,3898
|% -0,21
|
|Frank
|8,0165
|8,0648
|% -0,58
|
|Riyal
|1,9762
|1,9862
|% -0,15
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|5,43
|
|Altın Gr.
|411
|411
|0,40
|
|Cumhuriyet
|2.734
|2.775
|20,00
|
|Tam
|2.721
|2.790
|18,88
|
|Yarım
|1.315
|1.350
|9,13
|
|Çeyrek
|660
|675
|4,57
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,11
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,22
|64,22
|0,15
|
Seans Raporu
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