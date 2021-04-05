***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.04.2021 14:42
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Akbatı ve Akasya Alışveriş Merkezlerimizdeki kiracılarımıza, Nisan ayı kira ödemelerine yönelik olarak yalnızca bu ayla sınırlı kalmak üzere, ciro düşüşü ve çeşitli kriterlere bağlı olacak şekilde kira desteği sağlanmasına karar verilmiştir. Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923314
BIST
18:051.421
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -21,47
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.420
18:058,1590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0569
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1660
En Düşük
8,0868
18:059,6737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0825
|Açılış
|: 9,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5600
|
9,6737
En Düşük
9,5657
18:05457,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 7,07
|Açılış
|: 457,08
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
457,67
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SARKY
|15,29
|130.295.598
|% 10,00
|
|KRONT
|66,00
|76.679.902
|% 10,00
|
|NTGAZ
|12,43
|502.259
|% 10,00
|
|MTRKS
|30,80
|216.555
|% 10,00
|
|TKURU
|228,90
|2.632.671
|% 10,00
|
|IEYHO
|1,17
|44.785.936
|% -10,00
|
|VAKFN
|25,38
|4.956.082
|% -10,00
|
|TRILC
|59,15
|75.529.190
|% -9,97
|
|UTPYA
|26,92
|19.425.095
|% -9,97
|
|DERHL
|8,60
|53.327.800
|% -9,95
|
|BJKAS
|9,10
|1.173.383.861
|% 9,90
|
|GARAN
|6,81
|1.144.994.811
|% -1,30
|
|FENER
|38,26
|1.142.516.809
|% 1,32
|
|GUBRF
|76,30
|1.123.632.359
|% -2,12
|
|EKGYO
|1,92
|954.864.032
|% -4,95
|
|EKGYO
|1,92
|954.864.032
|% -4,95
|
|GARAN
|6,81
|1.144.994.811
|% -1,30
|
|TSKB
|1,37
|227.966.386
|% -1,44
|
|BJKAS
|9,10
|1.173.383.861
|% 9,90
|
|YKBNK
|2,19
|298.250.851
|% -2,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1495
|8,1590
|% 0,70
|
|Euro
|9,6597
|9,6737
|% 0,86
|
|Sterlin
|11,2710
|11,3276
|% 0,40
|
|Frank
|8,7090
|8,7615
|% 1,10
|
|Riyal
|2,1692
|2,1801
|% 0,77
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|14,89
|
|Altın Gr.
|457
|457
|6,67
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|34,00
|
|Tam
|3.000
|3.076
|29,81
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|14,43
|
|Çeyrek
|727
|744
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,24
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,12
|
|B. Petrol
|64,20
|64,20
|2,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, ASELS, YKBNK
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, KRDMD, EREGL
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 04 kaybederek (% -0.89 ) 1, 230
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOCO, FRIGO, NTGAZ, UMPAS, SARKY, KRONT, BJKAS, TURGG, MTRKS, TKURU
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VAKFN, TRILC, EDIP, ADESE, IEYHO, UTPYA, IZFAS, DERHL