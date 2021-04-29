***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.04.2021 11:16
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ülkemizde son dönemde artış gösteren COVID-19 salgınıyla mücadelede İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre 29 Nisan – 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması olacaktır.
Akiş GYO olarak, AVM'lerimizin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacı ve bu zor günleri dayanışma, birlik ve beraberlikle aşacağımız inancıyla, koronavirüs salgınının neden olabileceği ekonomik olumsuzlukları asgariye indirmek, bu dönemi iş birliğiyle mümkün olduğunca az hasarla atlatabilmek adına tam kapama süresince kapalı kalan kiracılarımızdan kira alınmayacağını ve alışveriş merkezlerimizin 2021 yılı Nisan ayı kirasının faaliyetin devam ettiği 29 Nisan tarihine kadar tahsil edileceğini bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932213
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|GARAN
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