***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.05.2021 14:33
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz'ca, 1. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ' nün seçilmesine, 2. İşbu kararın tescil ve ilan edilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasına, 3. İşbu kararın Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmasına, karar verilmiştir. Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936749
BIST
17:201.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 7,01
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.466
En Düşük
1.460
17:208,3592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0475
|Açılış
|: 8,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3050
|
8,3648
En Düşük
8,3073
17:2010,2076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0980
|Açılış
|: 10,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,2132
En Düşük
10,1023
17:20501,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,68
|Açılış
|: 501,64
|
|Önceki Kapanış
|: 498,95
|
503,11
En Düşük
498,63
BIST En Aktif Hisseler17:18
|NTGAZ
|10,89
|10.869.810
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.395,10
|553.473
|% 10,00
|
|ISBIR
|8.552,50
|3.506.525
|% 10,00
|
|JANTS
|79,90
|300.439.211
|% 9,98
|
|DOBUR
|15,38
|1.894.297
|% 9,94
|
|MERIT
|252,00
|1.054.902
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,20
|557.465
|% -9,89
|
|IHGZT
|1,32
|10.759.278
|% -9,59
|
|BJKAS
|8,06
|375.708.713
|% -9,44
|
|YAPRK
|82,90
|42.614.133
|% -8,45
|
|GARAN
|8,09
|1.493.761.700
|% 1,63
|
|KOZAL
|131,50
|1.423.033.460
|% 2,33
|
|SISE
|8,04
|1.307.001.890
|% 2,68
|
|THYAO
|13,35
|833.782.364
|% -0,07
|
|EREGL
|19,35
|721.889.379
|% -0,41
|
|GARAN
|8,09
|1.493.761.700
|% 1,63
|
|EKGYO
|1,96
|344.447.411
|% 1,55
|
|SISE
|8,04
|1.307.001.890
|% 2,68
|
|YKBNK
|2,15
|224.347.644
|% 0,94
|
|CEMAS
|1,36
|117.503.145
|% 1,49
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3513
|8,3568
|% 0,54
|
|Euro
|10,1961
|10,2035
|% 0,93
|
|Sterlin
|11,8316
|11,8910
|% 0,98
|
|Frank
|9,2849
|9,3408
|% 1,30
|
|Riyal
|2,2234
|2,2346
|% 0,62
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.864
|-3,32
|
|Altın Gr.
|501
|501
|2,06
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|37,00
|
|Tam
|3.286
|3.369
|27,11
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|13,12
|
|Çeyrek
|797
|815
|6,56
|
|Gümüş.Ons
|28,08
|28,11
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,58
|0,05
|
|B. Petrol
|69,12
|69,12
|-0,34
|
Seans Raporu
17:18
daha fazla
-
17:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, PGSUS, PETKM
-
17:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 77 artarak (% 0.62 ) 1, 267
-
17:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EDIP, NTGAZ, DOBUR, BRMEN, ISBIR, YBTAS
-
17:29
GRNYO, GSDDE, FRIGO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:29
MMCAS, TGSAS, BERA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında