***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.05.2021 14:14
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Akbatı ve Akasya Alışveriş Merkezlerimizdeki kiracılarımıza, Mayıs ayı kira ödemelerine yönelik olarak yalnızca bu ayla sınırlı kalmak üzere, ciro düşüşü ve çeşitli kriterlere bağlı olacak şekilde kira desteği sağlanmasına karar verilmiştir. Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936519
BIST
17:061.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 7,09
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.466
En Düşük
1.460
17:068,3642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0525
|Açılış
|: 8,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3050
|
8,3648
En Düşük
8,3073
17:0610,2102
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1006
|Açılış
|: 10,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,2132
En Düşük
10,1023
17:06500,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,60
|Açılış
|: 500,55
|
|Önceki Kapanış
|: 498,95
|
503,11
En Düşük
498,63
BIST En Aktif Hisseler17:06
|NTGAZ
|10,89
|10.846.647
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.395,10
|553.473
|% 10,00
|
|ISBIR
|8.552,50
|3.506.525
|% 10,00
|
|JANTS
|79,90
|269.639.634
|% 9,98
|
|DOBUR
|15,38
|1.875.979
|% 9,94
|
|MERIT
|252,00
|1.054.902
|% -10,00
|
|BJKAS
|8,02
|346.318.013
|% -9,89
|
|MMCAS
|7,20
|557.465
|% -9,89
|
|IHGZT
|1,32
|10.714.715
|% -9,59
|
|YAPRK
|82,90
|42.255.314
|% -8,45
|
|GARAN
|8,08
|1.468.442.140
|% 1,51
|
|KOZAL
|131,70
|1.400.764.430
|% 2,49
|
|SISE
|8,01
|1.265.256.381
|% 2,30
|
|THYAO
|13,32
|798.034.952
|% -0,30
|
|EREGL
|19,32
|700.517.851
|% -0,57
|
|GARAN
|8,08
|1.468.442.140
|% 1,51
|
|EKGYO
|1,97
|337.360.272
|% 2,07
|
|SISE
|8,01
|1.265.256.381
|% 2,30
|
|YKBNK
|2,15
|222.879.791
|% 0,94
|
|CEMAS
|1,35
|117.019.710
|% 0,75
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-2,66
|
|Altın Gr.
|501
|501
|1,69
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|37,00
|
|Tam
|3.286
|3.369
|27,11
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|13,12
|
|Çeyrek
|797
|815
|6,56
|
|Gümüş.Ons
|28,09
|28,11
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,57
|0,04
|
|B. Petrol
|69,12
|69,12
|-0,34
|