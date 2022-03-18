***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından İyi Hareket İnnovasyon Teknoloji A.Ş ("Colony") ile Akasya AVM ile ilgili fikri mülkiyet haklarının kullanımı karşılığında, blok zinciri teknolojisi ile ürün ve hizmetlere erişim sağlama, sadakat programı (loyalty) ve fayda esasına (utility token) dayalı Akasya Token projesi geliştirilmesi amacıyla "Akasya Token İşbirliği Sözleşmesi" imzalanmasına karar verilmiştir. Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011455BIST