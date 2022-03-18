***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.03.2022 18:10
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından İyi Hareket İnnovasyon Teknoloji A.Ş ("Colony") ile Akasya AVM ile ilgili fikri mülkiyet haklarının kullanımı karşılığında, blok zinciri teknolojisi ile ürün ve hizmetlere erişim sağlama, sadakat programı (loyalty) ve fayda esasına (utility token) dayalı Akasya Token projesi geliştirilmesi amacıyla "Akasya Token İşbirliği Sözleşmesi" imzalanmasına karar verilmiştir. Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011455
BIST
18:052.144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 10,67
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.133
18:0514,7955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0937
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8245
En Düşük
14,6600
18:0516,3416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0161
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
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16,4202
En Düşük
16,2537
18:05919,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,62
|Açılış
|: 919,82
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
924,63
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|381,10
|43.480.666
|% 9,99
|
|IDEAS
|19,23
|14.100.689
|% 9,95
|
|SANEL
|7,23
|6.817.782
|% 9,88
|
|AVTUR
|2,36
|5.049.389
|% 9,77
|
|EUHOL
|3,28
|66.706.673
|% 9,70
|
|PKENT
|354,00
|49.475.781
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,88
|38.665.824
|% -9,72
|
|ORCAY
|18,81
|191.163.502
|% -9,57
|
|ORMA
|28,00
|100.852
|% -5,15
|
|OYLUM
|4,78
|5.644.766
|% -4,97
|
|THYAO
|27,72
|2.878.509.205
|% -0,50
|
|EREGL
|36,16
|2.356.808.959
|% 1,12
|
|KRDMD
|14,75
|1.866.729.736
|% -1,60
|
|PETKM
|8,66
|1.291.712.818
|% 2,36
|
|FROTO
|294,60
|982.713.821
|% -2,84
|
|DOHOL
|3,51
|656.600.624
|% 1,45
|
|YKBNK
|3,91
|698.532.251
|% 0,51
|
|KARSN
|4,34
|702.719.589
|% 4,08
|
|PETKM
|8,66
|1.291.712.818
|% 2,36
|
|KRDMD
|14,75
|1.866.729.736
|% -1,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7909
|14,7955
|% 0,64
|
|Euro
|16,3146
|16,3416
|% 0,10
|
|Sterlin
|19,3839
|19,4811
|% 0,69
|
|Frank
|15,7487
|15,8436
|% 0,90
|
|Riyal
|3,9280
|3,9477
|% 0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-7,80
|
|Altın Gr.
|920
|920
|2,87
|
|Cumhuriyet
|6.074
|6.166
|-11,00
|
|Tam
|6.047
|6.199
|-10,57
|
|Yarım
|2.923
|2.999
|-5,11
|
|Çeyrek
|1.466
|1.499
|-2,55
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,14
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,93
|-0,05
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,23
|