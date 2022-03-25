***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.03.2022 17:34
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.12.2018 - 26.02.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
26.02.2019 tarihli ve 13.12.2018 tarihli KAP açıklamalarımızda belirtildiği üzere Danıştay 6. Dairesi'nin 03.10.2018 tarihli, Esas No. 2017/5257 ve Karar No. 2018/7383 sayılı kararı ile T.C. İstanbul 10. İdare Mahkemesi'nin 30.04.2015 tarihli, Esas No. 2014/115 ve Karar No. 2015/800 sayılı davanın kabulüne dair kararının kesin olarak bozulmasına karar verilmiş ve Danıştay 6. Dairesi'nin anılan bozma kararı doğrultusunda T.C. İstanbul 10. İdare Mahkemesi'nce 23.01.2019 tarihli, (bozma neticesinde yeni esas numarası olan) Esas No. 2019/51 ve Karar No. 2019/67 sayılı kararı ile dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir. T.C. İstanbul 10. İdare Mahkemesi'nin 23.01.2019 tarihli, Esas No. 2019/51 ve Karar No. 2019/67 sayılı işbu kararı kesinleşmiştir. Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013114
BIST
17:352.180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
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17:35931,77
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|: 931,77
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937,51
En Düşük
927,88
BIST En Aktif Hisseler17:33
|ACSEL
|29,04
|32.023.902
|% 10,00
|
|PKENT
|255,60
|117.277.692
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.657.869
|% 9,94
|
|ENSRI
|20,48
|260.639.491
|% 9,93
|
|SANEL
|6,10
|2.204.642
|% -7,15
|
|PRZMA
|3,61
|1.252.405
|% -5,00
|
|ANHYT
|13,89
|22.695.012
|% -4,97
|
|SELGD
|4,10
|2.248.186
|% -3,98
|
|PENTA
|385,20
|27.481.330
|% -3,94
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|KRDMD
|15,40
|1.558.641.604
|% 0,20
|
|SASA
|59,95
|1.308.550.152
|% 2,39
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|THYAO
|28,30
|1.241.804.445
|% 0,64
|
|KARSN
|4,83
|1.185.576.430
|% 7,33
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|GARAN
|12,09
|1.097.081.694
|% 0,33
|
|KARSN
|4,83
|1.185.576.430
|% 7,33
|
|ODAS
|1,67
|218.134.250
|% 3,73
|
|DOHOL
|3,24
|381.385.936
|% 0,31
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|YKBNK
|3,93
|441.132.710
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,40
|1.558.641.604
|% 0,20
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|17:33
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,8401
|14,8558
|% 0,21
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|Euro
|16,3542
|16,3714
|% 0,26
|
|Sterlin
|19,5259
|19,6238
|% 0,24
|
|Frank
|15,9089
|16,0048
|% 0,28
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|Riyal
|3,9459
|3,9657
|% 0,21
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|17:33
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.951
|1.952
|-5,81
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|Altın Gr.
|932
|932
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|6.173
|6.266
|-9,00
|
|Tam
|6.140
|6.293
|-14,44
|
|Yarım
|2.968
|3.044
|-6,99
|
|Çeyrek
|1.489
|1.522
|-3,49
|
|Gümüş.Ons
|25,41
|25,43
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,13
|12,14
|-0,03
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|B. Petrol
|117
|117
|-2,48
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Seans Raporu
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 15 artarak (% 0.17 ) 2, 424
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17:48
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KARSN, TRKCM, ODAS
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Yüzde 4.62 oranında artışla 0.68 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 743, 152 adet işlem
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17:47AVGYO
Yüzde 4.17 oranında artışla 3.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 495, 405 adet işlem
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17:45IHGZT
Yüzde 4.62 oranında artışla 0.68 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 630, 252 adet işlem