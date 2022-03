***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.12.2018 - 26.02.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar26.02.2019 tarihli ve 13.12.2018 tarihli KAP açıklamalarımızda belirtildiği üzere Danıştay 6. Dairesi'nin 03.10.2018 tarihli, Esas No. 2017/5257 ve Karar No. 2018/7383 sayılı kararı ile T.C. İstanbul 10. İdare Mahkemesi'nin 30.04.2015 tarihli, Esas No. 2014/115 ve Karar No. 2015/800 sayılı davanın kabulüne dair kararının kesin olarak bozulmasına karar verilmiş ve Danıştay 6. Dairesi'nin anılan bozma kararı doğrultusunda T.C. İstanbul 10. İdare Mahkemesi'nce 23.01.2019 tarihli, (bozma neticesinde yeni esas numarası olan) Esas No. 2019/51 ve Karar No. 2019/67 sayılı kararı ile dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir. T.C. İstanbul 10. İdare Mahkemesi'nin 23.01.2019 tarihli, Esas No. 2019/51 ve Karar No. 2019/67 sayılı işbu kararı kesinleşmiştir. Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013114BIST