Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.03.2022 17:34
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.12.2018 - 26.02.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

26.02.2019 tarihli ve 13.12.2018 tarihli KAP açıklamalarımızda belirtildiği üzere Danıştay 6. Dairesi'nin 03.10.2018 tarihli, Esas No. 2017/5257 ve Karar No. 2018/7383 sayılı kararı ile T.C. İstanbul 10. İdare Mahkemesi'nin 30.04.2015 tarihli, Esas No. 2014/115 ve Karar No. 2015/800 sayılı davanın kabulüne dair kararının kesin olarak bozulmasına karar verilmiş ve Danıştay 6. Dairesi'nin anılan bozma kararı doğrultusunda T.C. İstanbul 10. İdare Mahkemesi'nce 23.01.2019 tarihli, (bozma neticesinde yeni esas numarası olan) Esas No. 2019/51 ve Karar No. 2019/67 sayılı kararı ile dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir. T.C. İstanbul 10. İdare Mahkemesi'nin 23.01.2019 tarihli, Esas No. 2019/51 ve Karar No. 2019/67 sayılı işbu kararı kesinleşmiştir.   Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013114


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:352.180
Değişim :  0,17% |  3,60
Açılış :  2.180  
Önceki Kapanış :  2.176  
En Yüksek
2.195 En Düşük
2.179
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:33
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ACSEL 29,04 32.023.902 % 10,00  
PKENT 255,60 117.277.692 % 9,98  
SERVE 16,57 539.619 % 9,95  
ULUSE 77,45 54.657.869 % 9,94  
ENSRI 20,48 260.639.491 % 9,93  
daha fazla
17:33 Alış Satış %  
Dolar 14,8401 14,8558 % 0,21  
Euro 16,3542 16,3714 % 0,26  
Sterlin 19,5259 19,6238 % 0,24  
Frank 15,9089 16,0048 % 0,28  
Riyal 3,9459 3,9657 % 0,21  
daha fazla
17:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.951 1.952 -5,81  
Altın Gr. 932 932 -0,77  
Cumhuriyet 6.173 6.266 -9,00  
Tam 6.140 6.293 -14,44  
Yarım 2.968 3.044 -6,99  
Çeyrek 1.489 1.522 -3,49  
Gümüş.Ons 25,41 25,43 -0,12  
Gümüş Gr. 12,13 12,14 -0,03  
B. Petrol 117 117 -2,48  
Seans Raporu 17:33
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru