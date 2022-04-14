***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar31 Mart 2022 tarihinde yapılan, Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurulu'nda bir pay sahibimiz tarafından sorulan ve yazılı olarak cevap vereceğimizi bildirdiğimiz soruya ve cevabına, aşağıda linki bulunan, Şirketimizin kurumsal internet sitesindeki Genel Kurul / Genel Kurul'da Sorulan Sorular ve Verilen Cevaplar bölümünden ulaşabilirsiniz.https://akisgyo.com/31-03-2022-tarihli-genel-kurulSaygılarımızla,Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020748BIST