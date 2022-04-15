***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.04.2022 16:35
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın AYŞE EBRU DORMAN tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği görevinden, diğer yönetim kurulu üyeliği görevlerindeki sorumlulukları nedeniyle 14.04.2022 tarihi itibari ile istifa ettiği hususu Yönetim Kurulumuza bildirilmiş olup, Yönetim Kurulumuzun 15.04.2022 tarihli kararı ile Sayın AYŞE EBRU DORMAN'ın 14.04.2022 tarihi itibari ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifasının kabulüne karar verilmiştir. Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021148
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|Tam
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|6,49
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|3.031
|3,13
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|1.516
|1,57
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|Gümüş.Ons
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