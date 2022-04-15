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***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.04.2022 16:35
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 14.04.2022 tarihli kararı ile: -Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün seçilmesine, -Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ'nün seçilmesine, -Şirketimizin imza gruplarının ve imza yetkililerinin aşağıdaki şekilde olmasına: (A) GRUBU İMZA YETKİLİLERİ RAİF ALİ DİNÇKÖK Yönetim Kurulu Başkanı AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ Yönetim Kurulu Başkan Vekili            MEHMET EMİN ÇİFTÇİ Yönetim Kurulu Üyesi -Şirketimizin en geniş şekilde aşağıda yazılı olduğu şekilde temsil ve ilzam edilmesine: Şirketimizin her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzamında, borçlandırılmasında ve taahhütte bulunulmasında (A) Grubu İmza Yetkililerinden herhangi ikisinin Şirket kaşesi altında atacakları ÇİFT İMZA geçerli olacaktır.  -İşbu kararın tescil ve ilan edilmesine, karar verilmiştir. Saygılarımızla,  Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021146


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