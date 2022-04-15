***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 14.04.2022 tarihli kararı ile: -Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün seçilmesine, -Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ'nün seçilmesine, -Şirketimizin imza gruplarının ve imza yetkililerinin aşağıdaki şekilde olmasına: (A) GRUBU İMZA YETKİLİLERİ RAİF ALİ DİNÇKÖK Yönetim Kurulu Başkanı AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ Yönetim Kurulu Başkan Vekili MEHMET EMİN ÇİFTÇİ Yönetim Kurulu Üyesi -Şirketimizin en geniş şekilde aşağıda yazılı olduğu şekilde temsil ve ilzam edilmesine: Şirketimizin her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzamında, borçlandırılmasında ve taahhütte bulunulmasında (A) Grubu İmza Yetkililerinden herhangi ikisinin Şirket kaşesi altında atacakları ÇİFT İMZA geçerli olacaktır. -İşbu kararın tescil ve ilan edilmesine, karar verilmiştir. Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021146BIST