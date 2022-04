***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'muzca,1. Şirketimizin sınırlı temsile yetkili imza gruplarının ve imza yetkililerinin aşağıdaki şekilde olmasına:(B) GRUBU İMZA YETKİLİLERİİHSAN GÖKŞİN DURUSOYYönetim Kurulu Üyesi ve Genel MüdürALİZE DİNÇKÖKYönetim Kurulu ÜyesiİNTEKS SANAYİ İNŞAATTİCARET ANONİM ŞİRKETİYönetim Kurulu ÜyesiTüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi Adına Hareket Etmek Üzere T.C. Uyruklu Meral Miryam Molinas(C) GRUBU İMZA YETKİLİLERİNAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLUMali İşlerden Sorumlu Genel Müdür YardımcısıEROL TAPARMali ve İdari İşler DirektörüLEVENT ÇANAKÇILI3. Kişi İmza Yetkilisi2. Şirketimizin sınırlı temsile yetkili imza grupları ve imza yetkilileri tarafından Şirketimizin aşağıda yazılı olduğu şekilde temsil ve ilzam edilmesine:I- Şirketimiz, Yönetim Kurulumuzca kabul edilen 01.04.2022 tarihli ve (03) no.lu İç Yönerge'nin 4. maddesinin (I) no.lu bendinde yazılı esaslar dairesinde (A) GRUBU İmza Yetkililerinden herhangi biri ile (B) GRUBU İmza Yetkililerinden herhangi birinin veya (B) GRUBU İmza Yetkililerinden herhangi ikisinin Şirket kaşesi altında atacakları ÇİFT İMZA ile temsil ve ilzam edilecektir.II- Şirketimiz, Yönetim Kurulumuzca kabul edilen 01.04.2022 tarihli ve (03) sayılı İç Yönerge'nin 4. maddesinin (II) no.lu bendinde yazılı esaslar dairesinde (B) GRUBU İmza Yetkililerinden herhangi ikisinin veya (B) GRUBU İmza Yetkililerinden herhangi biri ile (C) GRUBU İmza Yetkililerinden herhangi birinin Şirket kaşesi altında atacakları ÇİFT İMZA ile temsil ve ilzam edilecektir.III- Şirketimiz, Yönetim Kurulumuzca kabul edilen 01.04.2022 tarihli ve (03) sayılı İç Yönerge'nin 4. maddesinin (III) no.lu bendinde yazılı esaslar dairesinde (B) GRUBU İmza Yetkililerinden herhangi biri ile (C) GRUBU İmza Yetkililerinden herhangi birinin veya (C) GRUBU İmza Yetkililerinden herhangi ikisinin Şirket kaşesi altında atacakları ÇİFT İMZA ile temsil ve ilzam edilecektir.3. İşbu kararın tescil ve ilan edilmesine,karar verilmiştir.Saygılarımızla,Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024909BIST