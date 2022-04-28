***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.04.2022 18:06
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'muzca,
1. Şirketimizin sınırlı temsile yetkili imza gruplarının ve imza yetkililerinin aşağıdaki şekilde olmasına:
(B) GRUBU İMZA YETKİLİLERİ
İHSAN GÖKŞİN DURUSOY
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
ALİZE DİNÇKÖK
Yönetim Kurulu Üyesi
İNTEKS SANAYİ İNŞAAT
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu Üyesi
Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi Adına Hareket Etmek Üzere T.C. Uyruklu Meral Miryam Molinas
(C) GRUBU İMZA YETKİLİLERİ
NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU
Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
EROL TAPAR
Mali ve İdari İşler Direktörü
LEVENT ÇANAKÇILI
3. Kişi İmza Yetkilisi
2. Şirketimizin sınırlı temsile yetkili imza grupları ve imza yetkilileri tarafından Şirketimizin aşağıda yazılı olduğu şekilde temsil ve ilzam edilmesine:
I- Şirketimiz, Yönetim Kurulumuzca kabul edilen 01.04.2022 tarihli ve (03) no.lu İç Yönerge'nin 4. maddesinin (I) no.lu bendinde yazılı esaslar dairesinde (A) GRUBU İmza Yetkililerinden herhangi biri ile (B) GRUBU İmza Yetkililerinden herhangi birinin veya (B) GRUBU İmza Yetkililerinden herhangi ikisinin Şirket kaşesi altında atacakları ÇİFT İMZA ile temsil ve ilzam edilecektir.
II- Şirketimiz, Yönetim Kurulumuzca kabul edilen 01.04.2022 tarihli ve (03) sayılı İç Yönerge'nin 4. maddesinin (II) no.lu bendinde yazılı esaslar dairesinde (B) GRUBU İmza Yetkililerinden herhangi ikisinin veya (B) GRUBU İmza Yetkililerinden herhangi biri ile (C) GRUBU İmza Yetkililerinden herhangi birinin Şirket kaşesi altında atacakları ÇİFT İMZA ile temsil ve ilzam edilecektir.
III- Şirketimiz, Yönetim Kurulumuzca kabul edilen 01.04.2022 tarihli ve (03) sayılı İç Yönerge'nin 4. maddesinin (III) no.lu bendinde yazılı esaslar dairesinde (B) GRUBU İmza Yetkililerinden herhangi biri ile (C) GRUBU İmza Yetkililerinden herhangi birinin veya (C) GRUBU İmza Yetkililerinden herhangi ikisinin Şirket kaşesi altında atacakları ÇİFT İMZA ile temsil ve ilzam edilecektir.
3. İşbu kararın tescil ve ilan edilmesine,
karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024909
BIST