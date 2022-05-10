***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.05.2022 20:57
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'muzca,
1) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden 14.04.2022 tarihi itibari ile istifa etmiş olan AYŞE EBRU DORMAN'ın yerine T.C. uyruklu, ELİF ATEŞ ÖZPAK'ın ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,
2) İşbu kararın tescil ve ilan ettirilmesine ve ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmasına,
Karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028917
BIST
18:052.490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 24,46
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
18:0515,2586
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1736
|Açılış
|: 15,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2694
En Düşük
15,0772
18:0516,0920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1509
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1765
En Düşük
15,9282
18:05903,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 4,52
|Açılış
|: 903,79
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
914,72
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PNLSN
|13,99
|84.324.999
|% 9,98
|
|PKENT
|229,40
|71.317.220
|% 9,97
|
|UFUK
|45,88
|3.281.190
|% 9,97
|
|ACSEL
|46,80
|14.969.442
|% 9,96
|
|IMASM
|24,12
|17.431.645
|% 9,94
|
|GMTAS
|2,97
|29.368.365
|% -10,00
|
|GEDZA
|24,68
|67.025.021
|% -9,99
|
|ETILR
|9,11
|48.369.268
|% -9,98
|
|SELVA
|15,82
|11.340.282
|% -9,96
|
|AKSGY
|2,14
|32.853.481
|% -7,36
|
|SISE
|20,04
|3.456.366.870
|% 4,05
|
|KRDMD
|16,57
|3.318.744.844
|% 1,47
|
|THYAO
|42,20
|2.803.194.200
|% -0,24
|
|EREGL
|34,62
|2.376.127.782
|% 3,28
|
|ASELS
|24,18
|1.949.401.443
|% 1,85
|
|EKGYO
|2,77
|1.620.111.152
|% 3,36
|
|HLGYO
|2,21
|567.206.375
|% 5,24
|
|KRDMD
|16,57
|3.318.744.844
|% 1,47
|
|YKBNK
|4,85
|967.129.222
|% -0,21
|
|DOHOL
|3,84
|719.095.848
|% 4,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2340
|15,2362
|% 1,00
|
|Euro
|16,0696
|16,0889
|% 0,93
|
|Sterlin
|18,7096
|18,8034
|% 0,90
|
|Frank
|15,2465
|15,3383
|% 0,85
|
|Riyal
|4,0498
|4,0701
|% 1,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|-9,89
|
|Altın Gr.
|904
|905
|5,36
|
|Cumhuriyet
|6.153
|6.247
|31,00
|
|Tam
|6.129
|6.285
|32,86
|
|Yarım
|2.962
|3.040
|15,90
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|7,95
|
|Gümüş.Ons
|21,52
|21,55
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|10,55
|10,57
|-0,00
|
|B. Petrol
|103
|103
|-3,22
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59RYSAS
Yüzde 5.74 oranında artışla 5.34 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 863, 562 adet işlem
-
17:58IZINV
Yüzde 7.01 oranında artışla 20.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 463, 497 adet işlem
-
17:57PNLSN
Yüzde 9.98 oranında artışla 13.99 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 214, 321 adet işlem
-
17:56LIDFA
Yüzde 9.90 oranında artışla 7.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 600, 863 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, SAHOL, KRDMD