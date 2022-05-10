***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'muzca,1) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden 14.04.2022 tarihi itibari ile istifa etmiş olan AYŞE EBRU DORMAN'ın yerine T.C. uyruklu, ELİF ATEŞ ÖZPAK'ın ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,2) İşbu kararın tescil ve ilan ettirilmesine ve ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmasına,Karar verilmiştir.Saygılarımızla,Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028917BIST