***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'muzcaŞirketimizin maliki bulunduğu İstanbul İli, Kadıköy İlçesi'nde kain ve T.C. Kadıköy Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde Ada N 1435 ve Parsel N 39' da kayıtlı taşınmazda yapılacak mesken, ofis ve işyeri niteliğindeki binanın altyapı, kaba ve ince inşaat yapı işleri ile cephe kaplama işleri için yapılan ihale sonucu alınan tekliflerin değerlendirilmesi neticesinde, bahsi geçen yapı ve inşaat işleri için Conart İnşaat ve Taahhüt Ticaret Ltd. Şti.' nin yüklenici firma olarak seçilmesine ve Şirketimiz ile Conart İnşaat ve Taahhüt Ticaret Ltd. Şti. arasında akdedilecek Altyapı, Kaba ve İnce İnşaat Yapı İşleri İle Cephe Kaplama Yapı İşleri Yüklenici Sözleşmesi'nin koşullarının onaylanmasına ve sözleşme imzalanmasınakarar verilmiştir.Saygılarımızla,Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051530BIST