***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.08.2022 17:08
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'muzca
Şirketimizin maliki bulunduğu İstanbul İli, Kadıköy İlçesi'nde kain ve T.C. Kadıköy Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde Ada N 1435 ve Parsel N 39' da kayıtlı taşınmazda yapılacak mesken, ofis ve işyeri niteliğindeki binanın altyapı, kaba ve ince inşaat yapı işleri ile cephe kaplama işleri için yapılan ihale sonucu alınan tekliflerin değerlendirilmesi neticesinde, bahsi geçen yapı ve inşaat işleri için Conart İnşaat ve Taahhüt Ticaret Ltd. Şti.' nin yüklenici firma olarak seçilmesine ve Şirketimiz ile Conart İnşaat ve Taahhüt Ticaret Ltd. Şti. arasında akdedilecek Altyapı, Kaba ve İnce İnşaat Yapı İşleri İle Cephe Kaplama Yapı İşleri Yüklenici Sözleşmesi'nin koşullarının onaylanmasına ve sözleşme imzalanmasına
karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051530
BIST
18:052.684
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 36,87
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.684
En Düşük
2.665
18:0517,9726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0272
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
18,0522
En Düşük
17,9198
18:0518,2550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0056
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3420
En Düşük
18,1933
18:051.016,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,64
|Açılış
|: 1.016,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.024,22
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YEOTK
|21,92
|128.746.294
|% 10,01
|
|BEYAZ
|11,88
|53.437.112
|% 10,00
|
|GLBMD
|9,35
|16.983.531
|% 10,00
|
|ULUUN
|22,66
|395.932.020
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|892.946
|% 9,99
|
|TURGG
|242,20
|25.387.113
|% -10,00
|
|ISGYO
|18,56
|326.802.307
|% -9,99
|
|KZBGY
|51,75
|138.186.918
|% -9,92
|
|YAYLA
|4,57
|10.154.727
|% -9,86
|
|BRKO
|2,16
|5.901.756
|% -8,09
|
|THYAO
|55,00
|7.188.218.931
|% 5,06
|
|SISE
|23,28
|2.927.336.536
|% 1,84
|
|SASA
|49,84
|1.937.136.096
|% 3,27
|
|YKBNK
|4,92
|1.239.007.484
|% 2,29
|
|TSKB
|2,87
|1.183.456.224
|% 9,96
|
|TSKB
|2,87
|1.183.456.224
|% 9,96
|
|EKGYO
|3,16
|811.881.391
|% 2,60
|
|YKBNK
|4,92
|1.239.007.484
|% 2,29
|
|ODAS
|4,14
|902.950.638
|% 3,50
|
|ALBRK
|1,48
|270.341.533
|% 6,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9635
|17,9721
|% 0,15
|
|Euro
|18,2322
|18,2567
|% 0,04
|
|Sterlin
|21,7539
|21,8630
|% 0,03
|
|Frank
|18,6043
|18,7164
|% -0,30
|
|Riyal
|4,7651
|4,7890
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|-1,14
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|1,56
|
|Cumhuriyet
|6.789
|6.892
|-49,00
|
|Tam
|6.812
|6.891
|35,00
|
|Yarım
|3.319
|3.369
|17,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.684
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,93
|19,97
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|-0,01
|
|B. Petrol
|97,58
|97,58
|-2,96
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57SKBNK
Yüzde 9.58 oranında artışla 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 181, 767, 959 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, KOZAL, KOZAA
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 89 artarak (% 0.81 ) 2, 358
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, KRPLS, ULUUN, AKENR, TMSN, ZOREN, GLBMD, YEOTK, COSMO, SEGYO
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TURGG, ISGYO, KZBGY, BRKO, YAYLA