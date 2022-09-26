***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.09.2022 10:02
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24/11/2014, 28/12/2015, 25/04/2016, 03/06/2016, 18/11/2016, 27/01/2017, 17/03/2017, 14/07/2017, 09/11/2017, 15/02/2018, 18/05/2018, 16/07/2018, 07/09/2018, 24/12/2020, 25/01/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Davanın reddine ilişkin Mahkeme kararına karşı davacı tarafın yapmış olduğu istinaf başvurusunun İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi'nce esastan reddine karşı davacı tarafça başvurulan temyiz incelemesinde Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nce (2021/1054 E.) 11.10.2022 tarihi saat 9:30 duruşma günü olarak belirlenmiştir.
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065092
BIST
14:263.241
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En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler14:24
|GRNYO
|4,62
|6.679.973
|% 10,00
|
|ELITE
|27,52
|55.803.605
|% 9,64
|
|TEKTU
|2,16
|64.059.132
|% 9,64
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|ESCAR
|47,68
|11.178.560
|% 9,61
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|VESTL
|39,08
|1.543.857.114
|% 9,28
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|PINSU
|5,85
|23.862.127
|% -10,00
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|COSMO
|43,20
|1.510.382
|% -10,00
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|ISGYO
|9,10
|370.555.682
|% -9,99
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|ULUFA
|6,40
|881.011
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|318.075.877
|% -9,97
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|SASA
|64,75
|1.811.740.865
|% 4,60
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|THYAO
|69,25
|1.794.131.369
|% -2,26
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|VESTL
|39,08
|1.543.857.114
|% 9,28
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|HEKTS
|52,15
|1.275.810.294
|% 3,06
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|YKBNK
|6,72
|1.080.650.244
|% -3,17
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|SKBNK
|2,28
|443.915.313
|% -9,88
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|KATMR
|1,79
|316.031.311
|% 9,15
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|YKBNK
|6,72
|1.080.650.244
|% -3,17
|
|EKGYO
|3,91
|559.260.769
|% -1,51
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|ISCTR
|7,41
|1.007.853.048
|% -5,36
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|14:24
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,4492
|18,4529
|% 0,21
|
|Euro
|17,8308
|17,8509
|% 0,04
|
|Sterlin
|19,7566
|19,8557
|% -0,86
|
|Frank
|18,5316
|18,6433
|% -0,78
|
|Riyal
|4,8907
|4,9152
|% 0,23
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.638
|1.639
|-5,08
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|Altın Gr.
|972
|973
|-0,61
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-25,00
|
|Tam
|6.642
|6.723
|-39,00
|
|Yarım
|3.232
|3.289
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.640
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,63
|18,65
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,04
|-0,14
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|B. Petrol
|84,02
|84,02
|-1,01
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