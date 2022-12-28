***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.12.2022 18:38
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Akiş Mudanya Adi Ortaklığı'nca İstanbul İli Beykoz İlçesi Gümüşsuyu Mahallesinde geliştirilmesi planlanan yatırımlar kapsamında 1882 ada 51 parselde arsa sahipleri ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanmış olup, değerleme raporları ekte yer almaktadır. Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090898
BIST
18:055.346
En Yüksek
|Değişim
|: -1,64%
|| -88,90
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.258
18:0518,7154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0445
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
18:0519,8808
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0059
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
18:051.086,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,57
|Açılış
|: 1.086,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.081,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|297,00
|302.125.227
|% 10,00
|
|CEOEM
|18,59
|119.033.244
|% 10,00
|
|COSMO
|115,60
|10.560.985
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|2.450.901
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.314.871
|% 9,97
|
|NATEN
|187,20
|142.609.921
|% -10,00
|
|CMBTN
|552,70
|65.060.268
|% -10,00
|
|KOZAL
|596,70
|4.738.055.597
|% -9,99
|
|YATAS
|32,32
|158.498.868
|% -9,97
|
|PLTUR
|17,36
|20.628.350
|% -9,96
|
|THYAO
|140,10
|6.820.576.618
|% -2,10
|
|ENKAI
|31,88
|6.315.562.109
|% 4,32
|
|ASELS
|58,40
|5.326.653.916
|% 0,78
|
|KOZAL
|596,70
|4.738.055.597
|% -9,99
|
|KRDMD
|17,55
|4.687.886.647
|% -1,18
|
|EKGYO
|8,16
|3.381.190.493
|% -1,81
|
|KRDMD
|17,55
|4.687.886.647
|% -1,18
|
|ISCTR
|12,56
|3.094.046.702
|% -3,31
|
|YKBNK
|11,59
|2.801.295.527
|% -1,86
|
|PETKM
|19,04
|4.301.980.813
|% -3,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7118
|18,7141
|% 0,23
|
|Euro
|19,8639
|19,8832
|% -0,02
|
|Sterlin
|22,4363
|22,5488
|% 0,22
|
|Frank
|20,0746
|20,1955
|% 0,33
|
|Riyal
|4,9622
|4,9870
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-7,48
|
|Altın Gr.
|1.086
|1.087
|-1,66
|
|Cumhuriyet
|7.297
|7.407
|7,00
|
|Tam
|7.332
|7.395
|-4,00
|
|Yarım
|3.550
|3.621
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.781
|1.810
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,58
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|14,17
|14,19
|-0,25
|
|B. Petrol
|84,05
|84,05
|-0,63
|
Seans Raporu
18:05
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17:59BARMA
Yüzde -6.14 oranında düşüşle 114.70 lira fiyatla işlem gören hissede 840, 374 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, KOZAL, TCELL
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, SASA, VESTL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -118, 13 kaybederek (% -2.46 ) 4, 681
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KUYAS, TERA, VKING, COSMO