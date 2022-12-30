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***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.12.2022 21:32
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulu'muzca,
Şirketimizde İş Geliştirme, Stratejik Planlama ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü olarak çalışan Sn. MUSTAFA OZAN HANÇER Akkök Holding A.Ş. nezdinde Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Direktörü görevini üstleneceği için Şirketimiz nezdindeki İş Geliştirme, Stratejik Planlama ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü ve Kurumsal Yönetişim Komitesi üyeliği görevlerinden 02 Ocak 2023 tarihi itibarıyla ayrılacağını bildirmiş olması nedeniyle,
1) Sn. MUSTAFA OZAN HANÇER'in 02 Ocak 2023 tarihi itibarıyla Şirketimizdeki İş Geliştirme, Stratejik Planlama ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü görevinin sona ermesine,
2) Şirketimizin organizasyon yapısındaki İş Geliştirme, Stratejik Planlama ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü pozisyonunun kapatılmasına,
3) Yönetim Kurulumuzca, Şirketimizde halihazırda "Yatırımcı İlişkileri, Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Müdürü" olarak görev yapan ve "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı" ile Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı'na sahip Sn. SERCAN UZUN'un unvanının "Strateji, Yatırımlar ve Sürdürülebilirlik Müdürü" olarak değiştirilmesine, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve aynı zamanda Kurumsal Yönetişim Komitesi üyesi olarak atanmasına ve doğrudan Genel Müdür'e bağlı olarak çalışmasına,
4) İşbu kararın kamuya açıklanmasına,
karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091679


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