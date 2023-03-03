***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi uyarınca, şirketimiz bünyesinde tam zamanlı olarak çalışan ve aşağıda lisans bilgileri verilen Sayın Sena Atay Yatırımcı İlişkileri ve Strateji Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir.Yatırımcı İlişkileri ve Strateji Müdür Yardımcısı – Sena Atay• Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı (Lisans Numarası: 202710)• Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı (Lisans Numarası: 926207)Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde görev yapan kişilerin bilgileri aşağıda yer almaktadır.Sercan UzunStrateji, Yatırımlar ve Sürdürülebilirlik Müdürü (Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi)Telefon: 0212 393 01 00E-mail: sercan.uzun@akisgyo.comSena AtayYatırımcı İlişkileri ve Strateji Müdür YardımcısıTelefon: 0212 393 01 00E-mail: sena.atay@akisgyo.comSaygılarımızla,Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119539BIST