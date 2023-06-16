***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ferda BESLİ tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği görevinden, işlerinin yoğunluğu nedeniyle 15.06.2023 tarihi itibari ile istifa ettiği hususu Yönetim Kurulumuza bildirilmiş olup, Yönetim Kurulumuzun 16.06.2023 tarihli kararı ile Sayın Ferda BESLİ'nin 15.06.2023 tarihi itibari ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifasının kabulüne karar verilmiştir. Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159494BIST