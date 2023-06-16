***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.06.2023 18:01
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ferda BESLİ tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği görevinden, işlerinin yoğunluğu nedeniyle 15.06.2023 tarihi itibari ile istifa ettiği hususu Yönetim Kurulumuza bildirilmiş olup, Yönetim Kurulumuzun 16.06.2023 tarihli kararı ile Sayın Ferda BESLİ'nin 15.06.2023 tarihi itibari ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifasının kabulüne karar verilmiştir. Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159494
BIST
17:545.493
En Düşük
|Değişim
|: -0,04%
|| -2,40
|Açılış
|: 5.519
|
|Önceki Kapanış
|: 5.495
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5.467
En Yüksek
5.566
17:5423,6334
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0142
|Açılış
|: 23,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4000
|
23,6847
En Düşük
23,4480
17:5425,8220
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0415
|Açılış
|: 25,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
26,0088
En Düşük
25,5487
17:541.489,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,44
|Açılış
|: 1.489,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.489,54
|
1.497,33
En Düşük
1.475,52
BIST En Aktif Hisseler17:54
|AVHOL
|66,55
|104.684.617
|% 10,00
|
|BMSTL
|61,05
|112.029.409
|% 10,00
|
|INGRM
|585,20
|55.453.197
|% 10,00
|
|PRKME
|17,60
|38.819.157
|% 10,00
|
|KAPLM
|89,10
|37.936.483
|% 10,00
|
|ISBTR
|53.891,10
|502.087
|% -10,00
|
|VKFYO
|18,92
|32.439.424
|% -9,99
|
|IDEAS
|31,36
|55.047.219
|% -9,99
|
|BURCE
|142,30
|18.050.366
|% -9,99
|
|BURVA
|63,80
|4.082.307
|% -9,95
|
|THYAO
|181,70
|7.747.784.448
|% -0,71
|
|YKBNK
|12,87
|4.275.756.805
|% -0,92
|
|AKBNK
|19,09
|4.248.851.413
|% -0,73
|
|ISCTR
|13,62
|2.635.198.166
|% -1,30
|
|EREGL
|36,86
|2.514.418.577
|% 0,71
|
|YKBNK
|12,87
|4.275.756.805
|% -0,92
|
|EKGYO
|7,22
|1.763.296.427
|% 0,70
|
|AKBNK
|19,09
|4.248.851.413
|% -0,73
|
|ISCTR
|13,62
|2.635.198.166
|% -1,30
|
|KLGYO
|2,93
|328.503.547
|% 1,74
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6239
|23,6334
|% -0,06
|
|Euro
|25,8091
|25,8220
|% -0,16
|
|Sterlin
|30,1925
|30,3439
|% 0,12
|
|Frank
|26,3245
|26,4831
|% -0,39
|
|Riyal
|6,2856
|6,3171
|% -0,06
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|1,65
|
|Altın Gr.
|1.489
|1.489
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|9.881
|10.030
|106,00
|
|Tam
|9.837
|10.092
|105,10
|
|Yarım
|4.804
|4.887
|3,00
|
|Çeyrek
|2.402
|2.443
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,03
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|18,24
|18,26
|0,08
|
|B. Petrol
|75,97
|75,97
|0,30
|
Seans Raporu
17:54
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-
17:59METUR
Yüzde -7.85 oranında düşüşle 5.75 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 119, 978 adet işlem
-
17:58KTLEV
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 14.01 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 784, 158 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 5, 483 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 23 altında . İşlem hacmi 65, 597.00 milyon TL de
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17:57EUKYO
Yüzde -5.58 oranında düşüşle 5.08 lira fiyatla işlem gören hissede 822, 814 adet işlem
-
17:56DOHOL
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 9.25 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 814, 266 adet işlem