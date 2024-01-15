***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.01.2024 17:44
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri :III, N 48-1 sayılı '"Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 35.maddesi uyarınca, Şirketimiz portföyünde bulunan ve yıl içinde alınacak varlıkların değerlemesinin yaptırılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatınca tanımı yapılmış ve yetki verilmiş değerleme hizmeti alınacak şirketler olarak
1) Şirketimiz portföyünde bulunan ve değerleme yaptırılması gereken aşağıdaki varlıklar için , -Akasya AVM için Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. -Akbatı AVM için Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. -Akasya Ofis için Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş. -Akasya Sosyal Tesis için Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş. -Erenköy Projesi için REEL Gayrimenkul Değerleme A.Ş -Beykoz Arsaları için Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 2) Portföye 2024 yılı içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için ise Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve REEL Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ile çalışılması, karar verilmiştir. Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240326
BIST
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18:058.044
En Düşük
|Değişim
|: 0,72%
|| 57,55
|Açılış
|: 7.997
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|Önceki Kapanış
|: 7.986
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7.979
En Yüksek
8.095
18:0530,1027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0047
|Açılış
|: 30,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1200
|
30,1067
En Düşük
29,9788
18:0532,9919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0349
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
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33,0519
En Düşük
32,9040
18:051.988,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 6,88
|Açılış
|: 1.988,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981,47
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1.992,38
En Düşük
1.976,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AGROT
|16,94
|301.151.145
|% 10,00
|
|IMASM
|13,64
|228.221.381
|% 10,00
|
|EKOS
|58,90
|1.653.150.532
|% 9,99
|
|ESCOM
|46,46
|37.903.944
|% 9,99
|
|VKING
|31,30
|54.954.561
|% 9,98
|
|DOGUB
|18,48
|199.664.419
|% -8,97
|
|PEGYO
|20,04
|296.198.805
|% -8,91
|
|METUR
|6,79
|55.130.780
|% -7,49
|
|BTCIM
|100,90
|245.647.216
|% -6,66
|
|SELGD
|21,30
|7.367.870
|% -6,08
|
|THYAO
|253,25
|8.802.777.034
|% 0,90
|
|KCHOL
|160,30
|5.910.909.267
|% 3,09
|
|AKBNK
|43,18
|5.682.826.504
|% -0,18
|
|ISCTR
|25,20
|4.732.887.935
|% -2,93
|
|YKBNK
|22,42
|4.323.627.983
|% -2,27
|
|YKBNK
|22,42
|4.323.627.983
|% -2,27
|
|ISCTR
|25,20
|4.732.887.935
|% -2,93
|
|EKGYO
|8,27
|1.193.970.980
|% 0,98
|
|AKBNK
|43,18
|5.682.826.504
|% -0,18
|
|ADESE
|2,26
|277.758.243
|% 9,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0971
|30,1027
|% 0,02
|
|Euro
|32,9744
|32,9919
|% 0,11
|
|Sterlin
|38,2004
|38,3920
|% -0,11
|
|Frank
|35,0532
|35,2643
|% -0,35
|
|Riyal
|8,0006
|8,0407
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,18
|23,21
|% 0,66
|
|Platin
|913,43
|916,26
|% 0,66
|
|Paladyum
|971,09
|977,78
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,64
|77,64
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.053,75
|2.054,03
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DOFER
Yüzde 6.28 oranında artışla 32.82 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 497, 210 adet işlem
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17:58PASEU
Yüzde 5.46 oranında artışla 56.95 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 029, 630 adet işlem
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17:57BINHO
Yüzde 8.03 oranında artışla 336.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 317, 681 adet işlem
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, ASTOR, KCHOL
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 24 artarak (% 0.58 ) 7, 135