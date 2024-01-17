***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.07.2017 / 29.11.2017 / 22.03.2018 / 11.07.2018 / 11.09.2018 / 22.11.2018 / 11.06.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDavaya ilişkin istinaf incelemesi neticesinde davacının davada aktif husumet yokluğuna ve davanın reddine karar verilmiş olup, bu karar Yargıtay 11. Hukuk Dairesi tarafından da onanarak, davalılar lehine kesinleşmiştir. Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241096BIST