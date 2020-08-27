***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFAIGY82012 Finansman Bonosunun 2. Kupon Faiz Oranının BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.05.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 250.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 150.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşuİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 28.08.2020Vade (Gün Sayısı) 182Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAIGY82012Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 27.02.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 27.02.2020Vade Başlangıç Tarihi 28.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 128.000.000Kupon Sayısı 2Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 29.05.2020 28.05.2020 29.05.2020 2,8597 11,4701 11,9736 3.660.416 Evet2 28.08.2020 27.08.2020 28.08.2020 2,6581 10,6614 11,0959 3.402.368Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 28.08.2020 27.08.2020 28.08.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 128.000.000 TL nominal değerli 182 gün vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli TRFAIGY82012 ISIN kodlu TLREF Endeksinin değişimine dayalı değişken faizli finansman bonosunun 28.08.2020'de ödenecek ikinci kupon faiz oranı %2,6581 olarak belirlenmiştir. Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871435BIST