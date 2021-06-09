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***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

09.06.2021 15:03



***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSAIGY92113 ISIN kodlu Tahvilin 7. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.05.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 08.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSAIGY92113
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 10.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi 11.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
Kupon Sayısı 8

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 11.12.2019 10.12.2019 11.12.2019 4,9232 19,7468 21,2594 4.923.199,99 Evet
2 11.03.2020 10.03.2020 11.03.2020 3,9792 15,9605 16,9424 3.979.199,99 Evet
3 10.06.2020 09.06.2020 10.06.2020 3,3023 13,2455 13,9187 3.302.299,98 Evet
4 09.09.2020 08.09.2020 09.09.2020 2,7105 10,8718 11,3235 2.710.499,99 Evet
5 09.12.2020 08.12.2020 09.12.2020 3,8047 15,2608 16,1572 3.804.699,98 Evet
6 10.03.2021 09.03.2021 10.03.2021 4,8049 19,2725 20,712 4.804.899,97 Evet
7 09.06.2021 08.06.2021 09.06.2021 5,224 20,9535 22,6598 5.223.999,98 Evet
8 08.09.2021 07.09.2021 08.09.2021 5,7217 22,9498 25,0035
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 08.09.2021 07.09.2021 08.09.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 09.03.2020 tarihli açıklamasında kupon faiz oranı %5,2240 olarak duyurulan ve nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleştirilen 100.000.000 TL nominal değerli 728 gün (2 yıl) vadeli 3MTRLIBOR'a endeksli TRSAIGY92113 ISIN kodlu tahvilinin yedinci kupon ödemesi 9 Haziran 2021 tarihinde (bugün) gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır. Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941372


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