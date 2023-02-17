***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
17.02.2023 18:10
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Hisse geri alım programı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.08.2018
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 9.500.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 30.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 1.064 0 2,46
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 11.810 0,003 2,47
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 5.367 0,001 2,48
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 2.145 0 2,49
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 22.059 0,005 2,5
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 7.540 0,002 2,51
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 9.843 0,002 2,52
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 14.321 0,003 2,53
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 15.837 0,004 2,54
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 16.430 0,004 2,55
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 4.561 0,001 2,56
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 11.840 0,003 2,57
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 7.705 0,002 2,58
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 9.269 0,002 2,59
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 08.08.2018 17.872 0,004 2,46
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 09.08.2018 9.222 0,002 2,41
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 09.08.2018 50.000 0,012 2,42
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 09.08.2018 48.022 0,011 2,43
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 09.08.2018 24.352 0,006 2,44
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 09.08.2018 50.000 0,012 2,46
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 13.08.2018 5.194 0,001 2,2
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 14.08.2018 1.631 0 2,28
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 14.08.2018 3.011 0,001 2,32
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 15.08.2018 43.697 0,01 2,4
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 15.08.2018 50.000 0,012 2,41
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 15.08.2018 50.000 0,012 2,42
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 15.08.2018 50.000 0,012 2,43
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 17.08.2018 17.515 0,004 2,3
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 17.08.2018 33.144 0,008 2,37
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 17.08.2018 50.000 0,012 2,38
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 27.08.2018 7.467 0,002 2,33
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 27.08.2018 23.826 0,006 2,34
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 27.08.2018 11.098 0,003 2,37
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 29.08.2018 21.473 0,005 2,39
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 29.08.2018 50.000 0,012 2,4
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 12.09.2018 6.427 0,001 2,45
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 12.09.2018 25.550 0,006 2,46
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 14.09.2018 21.395 0,005 2,36
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 14.09.2018 50.000 0,012 2,37
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 14.09.2018 50.000 0,012 2,38
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 17.09.2018 10.000 0,002 2,3
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 17.09.2018 10.000 0,002 2,31
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 17.09.2018 10.000 0,002 2,32
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 17.09.2018 10.000 0,002 2,33
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 17.09.2018 10.000 0,002 2,34
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 17.09.2018 20.000 0,005 2,35
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 20.03.2020 10.000 0,002 2,4
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 20.03.2020 10.000 0,002 2,43
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 20.03.2020 10.000 0,002 2,44
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 20.03.2020 10.000 0,002 2,45
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 20.03.2020 50.000 0,012 2,48
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 20.03.2020 56.211 0,013 2,49
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 20.03.2020 93.789 0,022 2,5
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 21.08.2020 10.000 0,002 2,68
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 21.08.2020 10.000 0,002 2,69
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 21.08.2020 20.000 0,004 2,7
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 09.04.2021 300.000 0,037 1,96
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 09.04.2021 300.000 0,037 1,97
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 09.04.2021 200.000 0,25 1,98
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 09.04.2021 100.000 0,12 1,99
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 09.04.2021 200.000 0,25 2
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 12.04.2021 1.712.744 0,213 1,9
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 12.04.2021 100.000 0,012 1,92
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 12.04.2021 100.000 0,012 1,93
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 12.04.2021 100.000 0,012 1,94
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 12.04.2021 100.000 0,012 1,95
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 13.04.2021 488.307 0,061 1,87
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 13.04.2021 71.999 0,009 1,89
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 13.04.2021 500.000 0,062 1,9
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 19.04.2021 1.000.000 0,124 1,84
Geri Alım İşleminin Tamamlanması
İşleme Konu Pay Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 2,7 2,006 13.112.933 İç Kaynak 6.533.737 0,82
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Temmuz ve 25 Temmuz 2016 tarihli basın duyurularında verilen izine istinaden 3 Ağustos 2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmak suretiyle başlatılmış olan pay geri alım programının sonlandırılmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı çerçevesindeki imkanlardan faydalanılması için pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı düşüncesiyle, Şirketimiz paylarında başta küçük paydaşlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın menfaatlerinin korunması ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması amaçları ile herhangi bir limit ve fiyat söz konusu olmaksızın aşağıda belirtilen şartlarda yeni bir pay geri alım programının başlatılmasına karar verilmiştir.
Bu kapsamda,
• Pay geri alım programının işbu karar tarihinden itibaren önümüzdeki 3 takvim yılını kapsayacak şekilde belirlenmesine,
• Pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının 60.000.000 TL (altmış milyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine,
• Pay geri alımına konu olabilecek azami pay sayısının 6.000.000 TL (altı milyon Türk Lirası) nominal değerli olarak belirlenmesine,
• Şirketimizin borsada kendi paylarının geri alımını gerçekleştirmesi için Genel Müdür Levent Çanakçılı ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Naile Banuhan Yürükoğlu'nun yetkilendirilmesine,
Karar verilmiştir
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114863
BIST