***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Hisse geri alım programı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.08.2018Geri Alıma Konu Pay Miktarı 9.500.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 30.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 1.064 0 2,46B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 11.810 0,003 2,47B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 5.367 0,001 2,48B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 2.145 0 2,49B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 22.059 0,005 2,5B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 7.540 0,002 2,51B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 9.843 0,002 2,52B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 14.321 0,003 2,53B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 15.837 0,004 2,54B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 16.430 0,004 2,55B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 4.561 0,001 2,56B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 11.840 0,003 2,57B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 7.705 0,002 2,58B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 9.269 0,002 2,59B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 08.08.2018 17.872 0,004 2,46B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 09.08.2018 9.222 0,002 2,41B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 09.08.2018 50.000 0,012 2,42B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 09.08.2018 48.022 0,011 2,43B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 09.08.2018 24.352 0,006 2,44B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 09.08.2018 50.000 0,012 2,46B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 13.08.2018 5.194 0,001 2,2B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 14.08.2018 1.631 0 2,28B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 14.08.2018 3.011 0,001 2,32B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 15.08.2018 43.697 0,01 2,4B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 15.08.2018 50.000 0,012 2,41B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 15.08.2018 50.000 0,012 2,42B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 15.08.2018 50.000 0,012 2,43B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 17.08.2018 17.515 0,004 2,3B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 17.08.2018 33.144 0,008 2,37B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 17.08.2018 50.000 0,012 2,38B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 27.08.2018 7.467 0,002 2,33B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 27.08.2018 23.826 0,006 2,34B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 27.08.2018 11.098 0,003 2,37B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 29.08.2018 21.473 0,005 2,39B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 29.08.2018 50.000 0,012 2,4B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 12.09.2018 6.427 0,001 2,45B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 12.09.2018 25.550 0,006 2,46B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 14.09.2018 21.395 0,005 2,36B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 14.09.2018 50.000 0,012 2,37B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 14.09.2018 50.000 0,012 2,38B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 17.09.2018 10.000 0,002 2,3B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 17.09.2018 10.000 0,002 2,31B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 17.09.2018 10.000 0,002 2,32B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 17.09.2018 10.000 0,002 2,33B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 17.09.2018 10.000 0,002 2,34B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 17.09.2018 20.000 0,005 2,35B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 20.03.2020 10.000 0,002 2,4B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 20.03.2020 10.000 0,002 2,43B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 20.03.2020 10.000 0,002 2,44B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 20.03.2020 10.000 0,002 2,45B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 20.03.2020 50.000 0,012 2,48B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 20.03.2020 56.211 0,013 2,49B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 20.03.2020 93.789 0,022 2,5B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 21.08.2020 10.000 0,002 2,68B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 21.08.2020 10.000 0,002 2,69B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 21.08.2020 20.000 0,004 2,7B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 09.04.2021 300.000 0,037 1,96B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 09.04.2021 300.000 0,037 1,97B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 09.04.2021 200.000 0,25 1,98B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 09.04.2021 100.000 0,12 1,99B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 09.04.2021 200.000 0,25 2B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 12.04.2021 1.712.744 0,213 1,9B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 12.04.2021 100.000 0,012 1,92B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 12.04.2021 100.000 0,012 1,93B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 12.04.2021 100.000 0,012 1,94B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 12.04.2021 100.000 0,012 1,95B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 13.04.2021 488.307 0,061 1,87B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 13.04.2021 71.999 0,009 1,89B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 13.04.2021 500.000 0,062 1,9B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 19.04.2021 1.000.000 0,124 1,84Geri Alım İşleminin Tamamlanmasıİşleme Konu Pay Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 2,7 2,006 13.112.933 İç Kaynak 6.533.737 0,82Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Temmuz ve 25 Temmuz 2016 tarihli basın duyurularında verilen izine istinaden 3 Ağustos 2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmak suretiyle başlatılmış olan pay geri alım programının sonlandırılmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı çerçevesindeki imkanlardan faydalanılması için pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı düşüncesiyle, Şirketimiz paylarında başta küçük paydaşlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın menfaatlerinin korunması ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması amaçları ile herhangi bir limit ve fiyat söz konusu olmaksızın aşağıda belirtilen şartlarda yeni bir pay geri alım programının başlatılmasına karar verilmiştir.Bu kapsamda,• Pay geri alım programının işbu karar tarihinden itibaren önümüzdeki 3 takvim yılını kapsayacak şekilde belirlenmesine,• Pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının 60.000.000 TL (altmış milyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine,• Pay geri alımına konu olabilecek azami pay sayısının 6.000.000 TL (altı milyon Türk Lirası) nominal değerli olarak belirlenmesine,• Şirketimizin borsada kendi paylarının geri alımını gerçekleştirmesi için Genel Müdür Levent Çanakçılı ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Naile Banuhan Yürükoğlu'nun yetkilendirilmesine,Karar verilmiştirSaygılarımızla,Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114863BIST