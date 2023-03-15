***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2023Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 3 yılGeri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 6.000.000Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 60.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 24.02.2023 35.000 0,004 5,9B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 24.02.2023 15.000 0,002 5,97B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 24.02.2023 15.000 0,002 5,98B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 24.02.2023 15.000 0,002 5,99B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 24.02.2023 25.000 0,003 6B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 24.02.2023 15.000 0,002 6,01B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 15.03.2023 25.000 0,003 5,7B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 15.03.2023 20.000 0,002 5,71B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 15.03.2023 20.000 0,002 5,72B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 15.03.2023 17.000 0,002 5,73B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 15.03.2023 42.000 0,005 5,74B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 15.03.2023 23.000 0,003 5,75Ek AçıklamalarYönetim Kurulunun 17 Şubat 2023 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün yapılan işlemler tabloya eklenmiştir.Şirketimiz 15 Mart 2023 tarihinde Borsa İstanbul'dan 147.000 TL nominal değerli Akiş GYO hissesi satın almıştır.Şirketimizin 17 Şubat 2023 tarihli geri alım programı kapsamında sahip olduğu Akiş GYO paylarının nominal değeri 267.000 TL'dir. (Şirket sermayesine oranı %0,033)Kamuoyunun bilgisine sunulur.Saygılarımızla,Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125336BIST