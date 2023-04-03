***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2023Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 3 yılGeri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 6.000.000Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 60.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 24.02.2023 35.000 0,004 5,9B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 24.02.2023 15.000 0,002 5,97B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 24.02.2023 15.000 0,002 5,98B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 24.02.2023 15.000 0,002 5,99B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 24.02.2023 25.000 0,003 6B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 24.02.2023 15.000 0,002 6,01B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 15.03.2023 25.000 0,003 5,7B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 15.03.2023 20.000 0,002 5,71B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 15.03.2023 20.000 0,002 5,72B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 15.03.2023 17.000 0,002 5,73B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 15.03.2023 42.000 0,005 5,74B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 15.03.2023 23.000 0,003 5,75B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 20.03.2023 15.000 0,002 5,77B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 20.03.2023 20.000 0,002 5,78B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 20.03.2023 30.000 0,004 5,79B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 31.03.2023 45.000 0,006 5,12B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 31.03.2023 14.000 0,002 5,13B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 31.03.2023 22.000 0,003 5,14B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 31.03.2023 36.000 0,004 5,15B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 31.03.2023 5.000 0,001 5,16B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.04.2023 3.569 0 4,9B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.04.2023 24.841 0,003 4,91B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.04.2023 40.000 0,005 4,92B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.04.2023 6.418 0,001 4,93B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.04.2023 15.000 0,002 4,95B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.04.2023 49.250 0,006 4,96B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.04.2023 12.785 0,002 4,97B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.04.2023 35.700 0,004 4,98B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.04.2023 31.000 0,004 4,99B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.04.2023 34.750 0,004 5B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.04.2023 52.000 0,006 5,01B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.04.2023 38.800 0,005 5,02B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.04.2023 62.000 0,008 5,03B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.04.2023 31.000 0,004 5,04B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.04.2023 33.000 0,004 5,05B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.04.2023 10.000 0,001 5,06Ek AçıklamalarYönetim Kurulunun 17 Şubat 2023 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün yapılan işlemler tabloya eklenmiştir.Şirketimiz 3 Nisan 2023 tarihinde Borsa İstanbul'dan 480.113 TL nominal değerli Akiş GYO hissesi satın almıştır.Şirketimizin 17 Şubat 2023 tarihli geri alım programı kapsamında sahip olduğu Akiş GYO paylarının nominal değeri 934.113 TL'dir. (Şirket sermayesine oranı %0,116)Kamuoyunun bilgisine sunulur.Saygılarımızla,Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131344BIST