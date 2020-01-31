***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
31.01.2020 16:50
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Aracılık Sözleşmesi imzalanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Evet
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.12.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 430.091.850
Ulaşılacak Sermaye (TL) 465.091.850
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAIGY00025 19.422.648,65
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 410.669.201,35 35.000.000 8,52267 B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 430.091.850 35.000.000,000 8,13779
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, 16.01.2020 tarihli KAP açıklamasına istinaden, ihraç belgesinin SPK tarafından onaylanmasını takiben ihraç edilecek payların ilgili mevzuatta belirlenen sürelerde satılması hususunda, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş ile aracılık sözleşmesi imzalanmıştır.
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816246
BIST