GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

31.01.2020 16:50
GÜNCEL HABERLER



***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Aracılık Sözleşmesi imzalanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Evet

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.12.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 430.091.850
Ulaşılacak Sermaye (TL) 465.091.850

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAIGY00025 19.422.648,65
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 410.669.201,35 35.000.000 8,52267 B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 430.091.850 35.000.000,000 8,13779

Ek Açıklamalar
Şirketimizin, 16.01.2020 tarihli KAP açıklamasına istinaden, ihraç belgesinin SPK tarafından onaylanmasını takiben ihraç edilecek payların ilgili mevzuatta belirlenen sürelerde satılması hususunda, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş ile aracılık sözleşmesi imzalanmıştır.
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816246


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05119.140
Değişim :  -0,59% |  -709,57
Açılış :  120.096  
Önceki Kapanış :  119.850  
En Yüksek
120.318 En Düşük
119.140
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NATEN 18,72 21.643.212 % 20,00  
RYSAS 7,08 11.933.241 % 20,00  
RYGYO 6,49 4.784.687 % 19,96  
TRKCM 4,03 710.779.655 % 19,94  
HUBVC 30,80 18.819.776 % 19,94  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8439 7,8832 % 0,56  
Frank 6,1632 6,2003 % 0,42  
Riyal 1,5899 1,5979 % 0,13  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.583 1.584 6,37  
Altın Gr. 304 304 1,38  
Cumhuriyet 2.010 2.040 2,00  
Tam 2.004 2.054 4,62  
Yarım 968 993 2,23  
Çeyrek 486 497 1,12  
Gümüş.Ons 17,95 17,99 0,09  
Gümüş Gr. 3,44 3,45 0,01  
B. Petrol 56,84 56,84 -0,49  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru