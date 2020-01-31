***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Aracılık Sözleşmesi imzalanması hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? EvetYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.12.2019Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 430.091.850Ulaşılacak Sermaye (TL) 465.091.850Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAIGY00025 19.422.648,65B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 410.669.201,35 35.000.000 8,52267 B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 430.091.850 35.000.000,000 8,13779Ek AçıklamalarŞirketimizin, 16.01.2020 tarihli KAP açıklamasına istinaden, ihraç belgesinin SPK tarafından onaylanmasını takiben ihraç edilecek payların ilgili mevzuatta belirlenen sürelerde satılması hususunda, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş ile aracılık sözleşmesi imzalanmıştır.Saygılarımızla,Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816246BIST