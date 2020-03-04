***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Hangi Amaçlarla Kullanılacağına İlişkin Hazırlanan Raporun Kabulü Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? EvetYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.12.2019Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 430.091.850Ulaşılacak Sermaye (TL) 465.091.850Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAIGY00025 19.422.648,65B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 410.669.201,35 35.000.000 8,52267 B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 430.091.850 35.000.000,000 8,13779Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 27.12.2019 tarihli ve 51 numaralı Kararı ile Şirketimizin 500.000.000,00-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1,00-TL nominal değerde paylardan oluşan toplam 430.091.850,00-TL olan çıkarılmış ve ödenmiş sermayesinin 465.091.850,00-TL'ye artırılmasına, Şirketimizin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan ari olmak üzere artırılacak toplam sermaye tutarı olan 35.000.000,00-TL'yi temsil edecek payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında Borsa İstanbul A.Ş.'nin "Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü" çerçevesinde belirlenecek olan pay satış fiyatı üzerinden toptan satış işlemi yolu ile satılmasına, bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına, işbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların (B) Grubu hamiline imtiyazsız ve borsada işlem görebilir nitelikte olmasına karar verilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği'nin 33. maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Hangi Amaçlarla Kullanılacağına" ilişkin olarak hazırlanan ekteki Rapor'un kabul edilmesine, işbu Rapor'un Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına ve kamuya da açıklanmasına,karar verilmiştir.Saygılarımızla,Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Eklenen DökümanlarEK: 1 Sermaye Artırımı Fon Kullanım Raporu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824175BIST