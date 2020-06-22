***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.06.2020 17:12
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz sermaye artışı SPK onayı hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.05.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 430.091.850
Ulaşılacak Sermaye (TL) 554.699.850
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAIGY00025 19.422.648,65 5.627.210,670 28,97241 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAIGY00025 Nâma
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 410.669.201,35 118.980.789,330 28,97241 B Grubu B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 430.091.850 124.608.000,000 28,97241
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 30.06.2020
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 07.05.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 18.06.2020
SPK Başvuru Tarihi 07.05.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 18.06.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 02.07.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 01.07.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Kar payından yapılacak bedelsiz sermaye artırımı ve Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8 nolu maddesinin tadiline ilişkin gerekli yasal izinlerin alınması amacı ile 07.05.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu' na yapılan müracat, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.06.2020 - 36 / 743 tarih ve sayılı kararı ile onaylanmış olup, sermaye artırımına ve değiştirilen Esas Sözleşmemizin Sermaye başlıklı 8. Maddesinin onaylı haline ilişkin 19.06.2020 tarihli Kurul izin yazısı şirketimizce teslim alınmıştır.
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Bedelsiz Sermaye Artırımı İhraç Belgesi (Haziran 2020).pdf
EK: 2 Kurul Onaylı Tadil Metni (Haziran 2020).pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852327
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