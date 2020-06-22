Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

22.06.2020 17:12
GÜNCEL HABERLER



***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz sermaye artışı SPK onayı hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.05.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 430.091.850
Ulaşılacak Sermaye (TL) 554.699.850

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAIGY00025 19.422.648,65 5.627.210,670 28,97241 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAIGY00025 Nâma
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 410.669.201,35 118.980.789,330 28,97241 B Grubu B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 430.091.850 124.608.000,000 28,97241

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 30.06.2020

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 07.05.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 18.06.2020
SPK Başvuru Tarihi 07.05.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 18.06.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 02.07.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 01.07.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Kar payından yapılacak bedelsiz sermaye artırımı ve Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8 nolu maddesinin tadiline ilişkin gerekli yasal izinlerin alınması amacı ile 07.05.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu' na yapılan müracat, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.06.2020 - 36 / 743 tarih ve sayılı kararı ile onaylanmış olup, sermaye artırımına ve değiştirilen Esas Sözleşmemizin Sermaye başlıklı 8. Maddesinin onaylı haline ilişkin 19.06.2020 tarihli Kurul izin yazısı şirketimizce teslim alınmıştır.
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Bedelsiz Sermaye Artırımı İhraç Belgesi (Haziran 2020).pdf
EK: 2 Kurul Onaylı Tadil Metni (Haziran 2020).pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852327


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:33115.303
Değişim :  1,49% |  1.691,59
Açılış :  114.701  
Önceki Kapanış :  113.612  
En Yüksek
115.447 En Düşük
114.267
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PEKGY 7,70 19.104.863 % 10,00  
BIZIM 19,48 547.338.035 % 9,99  
RTALB 35,72 87.598.720 % 9,98  
GLRYH 15,36 30.575.422 % 9,95  
BAYRK 9,17 38.189.758 % 9,95  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4871 8,5296 % 0,70  
Frank 7,1923 7,2356 % 0,47  
Riyal 1,8181 1,8272 % -0,05  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.761 1.761 17,07  
Altın Gr. 388 388 3,78  
Cumhuriyet 2.517 2.530 43,80  
Tam 2.583 2.594 42,90  
Yarım 1.259 1.269 21,90  
Çeyrek 631 635 10,90  
Gümüş.Ons 17,97 18,01 0,38  
Gümüş Gr. 3,96 3,97 0,09  
B. Petrol 42,38 42,38 0,19  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru