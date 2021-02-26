***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.12.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 554.699.850Ulaşılacak Sermaye (TL) 805.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAIGY00025 25.049.859,217 11.303.380,590 45,12352 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAIGY00025 NâmaB Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 529.649.990,783 238.996.769,410 45,12352 1,00 B Grubu B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 554.699.850 250.300.150,000 45,12352Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 20.01.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 25.02.2021Ek AçıklamalarYönetim Kurulu'nun 22.12.2020 tarihli ve 66 nolu toplantısında Şirketimizin 1.000.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 554.699.850 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, %45,12352 oranında 250.300.150 TL nakit (bedelli) artırılarak, 805.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş, bu kapsamda ilgili sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 20.01.2021 tarihinde başvuru yapılmıştı. Yapmış olduğumuz başvurunun Kurul'un 25.02.2021 tarihli ve 2021/11 sayılı Bülteni'nde onaylandığı duyurulmuştur. SPK tarafından onaylanan izahname KAP'ta ayrıca ilan edilecektir.Saygılarımızla,Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913239BIST