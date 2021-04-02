Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.04.2021 17:36



***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımının Tamamlanması ve Esas Sözleşme Tadili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.12.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 554.699.850
Ulaşılacak Sermaye (TL) 805.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAIGY00025 25.049.859,217 11.303.380,590 45,12352 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAIGY00025 Nâma A Grubu, AKSG3(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRAIGY00043 0 0
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 529.649.990,783 238.996.769,410 45,12352 1,00 B Grubu B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 Hamiline B Grubu, AKSGY(RÜÇHAN), TRRAIGY00035 127.547,289 0

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 554.699.850 250.300.150,000 45,12352 127.547,289

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 02.03.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 16.03.2021
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 20.01.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 25.02.2021
Ödeme Tarihi 04.03.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 03.03.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Yönetim Kurulumuzun 22.12.2020 tarih ve 66 sayılı kararı ile 1.000.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde çıkarılmış sermayemizin 250.300.150.-TL nakden karşılanmak suretiyle 554.699.850.-TL'den 805.000.000.-TL'ye artırılmasına karar verilmiş ve sermaye artırımına ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2021 tarihli ve 11/287 sayılı toplantısı ile onaylanmıştır.
Bu suretle başlatılan sermaye artırımı işlemlerinin incelenmesi sonucunda nakit olarak artırılan 250.300.150,-TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilen payların tamamının halka arza ilişkin izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde, bedellerinin nakden ve tamamen ödenmesi suretiyle satıldığı anlaşıldığından,
- Sermaye artırımı işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliğleri ile izahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine,
- Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası kapsamında tescil ve ilan edilmek üzere 805.000.000.-TL çıkarılmış sermayemizi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin yeni maddesinin ekteki şekilde onaylanmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına,
- İşbu kararın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanmasına,
karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadili YK Kararı_02.04.2021.pdf
EK: 2 Esas Sözleşme Tadil Metni_02.04.2021.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922945


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.430
Değişim :  0,25% |  3,63
Açılış :  1.435  
Önceki Kapanış :  1.427  
En Yüksek
1.439 En Düşük
1.424
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AVGYO 3,96 21.942.555 % 10,00  
DERHL 8,69 22.191.285 % 10,00  
COSMO 12,32 416.078 % 10,00  
JANTS 827,00 276.938.235 % 9,99  
ALKA 20,36 29.494.559 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1524 8,1668 % 0,76  
Euro 9,6060 9,6157 % 0,26  
Sterlin 11,2499 11,3063 % 0,61  
Frank 8,6327 8,6847 % 0,69  
Riyal 2,1698 2,1807 % 0,68  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.735 1.735 5,92  
Altın Gr. 455 455 3,83  
Cumhuriyet 2.983 3.028 -1,00  
Tam 2.970 3.047 2,71  
Yarım 1.436 1.474 1,32  
Çeyrek 720 737 0,66  
Gümüş.Ons 24,93 24,96 0,00  
Gümüş Gr. 6,53 6,54 0,02  
B. Petrol 64,67 64,67 0,04  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru