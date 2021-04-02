***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımının Tamamlanması ve Esas Sözleşme Tadili Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.12.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 554.699.850Ulaşılacak Sermaye (TL) 805.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAIGY00025 25.049.859,217 11.303.380,590 45,12352 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAIGY00025 Nâma A Grubu, AKSG3(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRAIGY00043 0 0B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 529.649.990,783 238.996.769,410 45,12352 1,00 B Grubu B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 Hamiline B Grubu, AKSGY(RÜÇHAN), TRRAIGY00035 127.547,289 0Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 554.699.850 250.300.150,000 45,12352 127.547,289Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 02.03.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 16.03.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 20.01.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 25.02.2021Ödeme Tarihi 04.03.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 03.03.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Yönetim Kurulumuzun 22.12.2020 tarih ve 66 sayılı kararı ile 1.000.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde çıkarılmış sermayemizin 250.300.150.-TL nakden karşılanmak suretiyle 554.699.850.-TL'den 805.000.000.-TL'ye artırılmasına karar verilmiş ve sermaye artırımına ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2021 tarihli ve 11/287 sayılı toplantısı ile onaylanmıştır.Bu suretle başlatılan sermaye artırımı işlemlerinin incelenmesi sonucunda nakit olarak artırılan 250.300.150,-TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilen payların tamamının halka arza ilişkin izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde, bedellerinin nakden ve tamamen ödenmesi suretiyle satıldığı anlaşıldığından,- Sermaye artırımı işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliğleri ile izahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine,- Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası kapsamında tescil ve ilan edilmek üzere 805.000.000.-TL çıkarılmış sermayemizi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin yeni maddesinin ekteki şekilde onaylanmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına,- İşbu kararın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanmasına,karar verilmiştir.Saygılarımızla,Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadili YK Kararı_02.04.2021.pdfEK: 2 Esas Sözleşme Tadil Metni_02.04.2021.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922945BIST