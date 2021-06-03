***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.06.2021 09:41
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımının Tescil İşlemlerinin Tamamlanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.12.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 554.699.850
Ulaşılacak Sermaye (TL) 805.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rü
18:051.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
0
En Düşük
0
18:058,6223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0296
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
|
8,6245
En Düşük
8,5886
18:0510,5284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0304
|Açılış
|: 10,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3950
|
10,5304
En Düşük
10,4950
18:05525,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,97
|Açılış
|: 525,28
|
|Önceki Kapanış
|: 527,25
|
527,90
En Düşük
524,77
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LINK
|33,62
|4.041.948
|% 2,10
|
|KNFRT
|16,39
|8.351.956
|% 0,00
|
|HEKTS
|9,37
|77.273.460
|% 0,00
|
|SISE
|7,81
|422.104.384
|% 0,00
|
|SASA
|34,78
|1.866.660.572
|% 0,00
|
|HEKTS
|9,37
|77.273.460
|% 0,00
|
|KNFRT
|16,39
|8.351.956
|% 0,00
|
|SISE
|7,81
|422.104.384
|% 0,00
|
|SASA
|34,78
|1.866.660.572
|% 0,00
|
|PRKAB
|12,27
|10.525.322
|% 0,00
|
|SASA
|34,78
|1.866.660.572
|% 0,00
|
|THYAO
|13,65
|1.526.217.664
|% 0,00
|
|GARAN
|8,06
|1.402.270.822
|% 0,00
|
|PETKM
|6,38
|908.343.952
|% 0,00
|
|TUPRS
|101,50
|835.748.859
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,21
|673.008.728
|% 0,00
|
|ODAS
|2,17
|413.065.167
|% 0,00
|
|GARAN
|8,06
|1.402.270.822
|% 0,00
|
|PETKM
|6,38
|908.343.952
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,11
|253.949.466
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6202
|8,6223
|% 0,34
|
|Euro
|10,5174
|10,5284
|% 0,29
|
|Sterlin
|12,1546
|12,2155
|% 0,12
|
|Frank
|9,5404
|9,5979
|% 0,10
|
|Riyal
|2,2906
|2,3021
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.898
|-10,88
|
|Altın Gr.
|525
|525
|-2,09
|
|Cumhuriyet
|3.482
|3.535
|45,00
|
|Tam
|3.469
|3.557
|47,40
|
|Yarım
|1.677
|1.721
|22,93
|
|Çeyrek
|841
|860
|11,46
|
|Gümüş.Ons
|27,86
|27,89
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|7,71
|7,72
|-0,07
|
|B. Petrol
|71,77
|71,77
|0,42
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59OYAYO
Yüzde -6.31 oranında düşüşle 8.31 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 908, 228 adet işlem
-
17:57MTRKS
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 35.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 419, 440 adet işlem
-
17:56FMIZP
Yüzde -3.51 oranında düşüşle 112.80 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 293 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 56 kaybederek (% -0.04 ) 1, 252
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKENR, MZHLD, TRCAS, YAYLA, VAKKO, EPLAS, KENT