***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
21.01.2021 10:04
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 1.000.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınarak, mevcut 554.699.850,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 250.300.150,-TL nominal tutarda nakden artırılarak 805.000.000,-TL'ye yükseltilmesi sonucunda elde edilecek fonun kullanımına ilişkin rapor ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903606
BIST
18:051.569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
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|Önceki Kapanış
|: 1.569
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0
En Düşük
0
18:057,4031
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0160
|Açılış
|: 7,4520
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|Önceki Kapanış
|: 7,4450
|
7,4232
En Düşük
7,3844
18:058,9906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
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|Açılış
|: 9,0250
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|Önceki Kapanış
|: 9,0350
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9,0243
En Düşük
8,9624
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
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|Açılış
|: 446,19
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|Önceki Kapanış
|: 445,75
|
447,19
En Düşük
444,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TKFEN
|18,66
|356.333.032
|% 0,00
|
|TLMAN
|36,98
|68.635.689
|% 0,00
|
|OTKAR
|388,30
|711.249.921
|% 0,00
|
|TSKB
|1,98
|1.678.533.422
|% 0,00
|
|AGYO
|3,89
|23.751.222
|% 0,00
|
|TKFEN
|18,66
|356.333.032
|% 0,00
|
|TLMAN
|36,98
|68.635.689
|% 0,00
|
|OTKAR
|388,30
|711.249.921
|% 0,00
|
|TSKB
|1,98
|1.678.533.422
|% 0,00
|
|AGYO
|3,89
|23.751.222
|% 0,00
|
|TSKB
|1,98
|1.678.533.422
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,88
|1.519.971.722
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,34
|1.394.487.017
|% 0,00
|
|GARAN
|10,05
|1.193.265.148
|% 0,00
|
|SISE
|8,10
|1.133.557.515
|% 0,00
|
|TSKB
|1,98
|1.678.533.422
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,88
|1.519.971.722
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,46
|806.344.877
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,58
|445.407.956
|% 0,00
|
|KARSN
|4,14
|889.895.345
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3939
|7,4031
|% -0,22
|
|Euro
|8,9791
|8,9906
|% 0,06
|
|Sterlin
|10,1162
|10,1669
|% 0,22
|
|Frank
|8,2982
|8,3482
|% -0,03
|
|Riyal
|1,9682
|1,9781
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.875
|4,58
|
|Altın Gr.
|446
|446
|0,44
|
|Cumhuriyet
|2.939
|2.984
|16,00
|
|Tam
|2.934
|3.007
|23,06
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|11,15
|
|Çeyrek
|711
|727
|5,58
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,96
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|0,01
|
|B. Petrol
|55,96
|55,96
|-0,12
|