***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
24.08.2021 17:30
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.05.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin artırılması sonucunda elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Tebliğinin 33. Maddesi uyarınca, Denetim Komitesi tarafından hazırlanan rapor ekte sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960234
BIST
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En Yüksek
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|187,10
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|76.175.448
|% -9,22
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|2.359.016
|% -7,78
|
|SANFM
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|6.023.325
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|
|THYAO
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|1.393.355.148
|% 2,80
|
|GARAN
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|
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|
|KRDMD
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|% 0,52
|
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|528.436.287
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|YKBNK
|2,57
|374.969.010
|% -0,39
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|EKGYO
|1,88
|223.485.223
|% 1,08
|
|GARAN
|9,50
|1.047.750.237
|% -0,52
|
|THYAO
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|% 2,80
|
|KRDMD
|7,71
|675.293.869
|% 0,52
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|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4260
|8,4290
|% 0,11
|
|Euro
|9,9077
|9,9185
|% 0,13
|
|Sterlin
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|11,5901
|% 0,02
|
|Frank
|9,1957
|9,2511
|% -0,03
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|Riyal
|2,2376
|2,2488
|% -0,12
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|17:52
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.804
|1.805
|-0,91
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-7,00
|
|Tam
|3.229
|3.310
|-6,20
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-3,00
|
|Çeyrek
|783
|801
|-1,50
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|Gümüş.Ons
|23,83
|23,87
|0,23
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|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,07
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|B. Petrol
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|69,97
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