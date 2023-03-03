***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoNaile Banuhan YÜRÜKOĞLU Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı 01.09.2014 0212 393 01 00 banuhan@akisgyo.comSercan UZUN Strateji, Yatırımlar ve Sürdürülebilirlik Müdürü (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi) 01.03.2018 0212 393 01 00 / 53544 sercan.uzun@akisgyo.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 205778 / 701205Sena Atay Yatırımcı İlişkileri ve Strateji Müdür Yardımcısı 01.03.2023 0212 393 01 00 sena.atay@akisgyo.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 202710 / 926207http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119553BIST