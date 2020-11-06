***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
06.11.2020 18:19
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/11/2020
Karar Sayısı
60
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 06.11.2020 KARAR NO : 60 30 Eylül 2020 dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca SPK ve ilgili mevzuatlar tarafından belirlenen format ve içeriğe uygun olarak hazırlanan 30.09.2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide ve solo finansal tablolar ile ara dönem Faaliyet Raporu'nun SPK düzenlemeleri doğrultusunda - Tarafımızca incelendiğini, - Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, - Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde ilgili Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, beyan ederiz. İstanbul, 06 Kasım 2020 Saygılarımızla, Fatma Füsun Akkal Bozok Ayşe Selen Kocabaş Naile Banuhan Yürükoğlu Denetim Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Üyesi Genel Müdür Yardımcısı-Mali İşler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886800
BIST
18:051.192
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 11,94
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.192
En Düşük
1.177
18:058,5273
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,1113
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,5803
En Düşük
8,4044
18:0510,1463
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 0,1820
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,2027
En Düşük
9,9273
18:05536,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 8,77
|Açılış
|: 536,32
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
540,64
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BLCYT
|7,26
|61.707.647
|% 10,00
|
|GEDZA
|19,03
|29.020.943
|% 10,00
|
|MARKA
|4,62
|26.422.284
|% 10,00
|
|BRKO
|1,43
|6.270.046
|% 10,00
|
|DAGHL
|18,15
|5.413.937
|% 10,00
|
|MEGAP
|13,41
|7.742.556
|% -10,00
|
|MEGAP
|13,41
|7.742.556
|% -10,00
|
|ATSYH
|5,40
|956.462
|% -10,00
|
|UZERB
|26,66
|346.953
|% -9,99
|
|EUYO
|9,40
|491.573
|% -9,96
|
|TSKB
|2,18
|1.953.680.006
|% 2,83
|
|GARAN
|6,97
|1.760.355.684
|% 0,14
|
|KRDMD
|3,45
|1.608.736.214
|% 3,92
|
|ODAS
|3,60
|865.127.830
|% 0,28
|
|SISE
|6,60
|816.427.866
|% -0,45
|
|TSKB
|2,18
|1.953.680.006
|% 2,83
|
|KRDMD
|3,45
|1.608.736.214
|% 3,92
|
|SKBNK
|1,79
|678.932.261
|% -1,65
|
|EKGYO
|1,80
|544.145.451
|% 1,12
|
|GARAN
|6,97
|1.760.355.684
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5234
|8,5273
|% 1,32
|
|Euro
|10,1263
|10,1463
|% 1,83
|
|Sterlin
|11,1858
|11,2419
|% 1,42
|
|Frank
|9,4534
|9,5103
|% 2,01
|
|Riyal
|2,2743
|2,2857
|% 1,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|-4,86
|
|Altın Gr.
|536
|536
|8,42
|
|Cumhuriyet
|3.566
|3.620
|94,00
|
|Tam
|3.542
|3.633
|87,49
|
|Yarım
|1.712
|1.757
|42,32
|
|Çeyrek
|859
|879
|21,16
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,37
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,98
|6,99
|0,12
|
|B. Petrol
|39,96
|39,96
|-0,97
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59BLCYT
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.26 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 662, 002 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 83 artarak (% 0.76 ) 1, 300
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17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TSKB, GARAN, KRDMD
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17:58XU100
Endeks 1, 190 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 20, 057.00 milyon TL de
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17:56TSGYO
Yüzde 5.74 oranında artışla 3.87 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 981, 515 adet işlem