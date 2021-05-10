***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
10.05.2021 18:24
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/05/2021
Karar Sayısı
29
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 10.05.2021 KARAR NO : 29 31 Mart 2021 dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca SPK ve ilgili mevzuatlar tarafından belirlenen format ve içeriğe uygun olarak hazırlanan 31.03.2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide ve solo finansal tablolar ile ara dönem Faaliyet Raporu'nun SPK düzenlemeleri doğrultusunda - Tarafımızca incelendiğini, - Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, - Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde ilgili Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, beyan ederiz. İstanbul, 10 Mayıs 2021 Saygılarımızla, Fatma Füsun Akkal Bozok Ayşe Selen Kocabaş Naile Banuhan YÜRÜKOĞLU Denetim Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Üyesi Genel Müdür Yardımcısı-Mali İşler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935946
BIST
18:051.461
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 19,57
|Açılış
|: 1.449
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.462
En Düşük
1.448
18:058,2741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0401
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2828
En Düşük
8,2246
18:0510,0680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0412
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0854
En Düşük
10,0015
18:05488,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,65
|Açılış
|: 488,44
|
|Önceki Kapanış
|: 484,79
|
490,11
En Düşük
484,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BJKAS
|10,12
|156.975.219
|% 10,00
|
|INVEO
|132,00
|106.797.237
|% 10,00
|
|AYES
|24,20
|4.593.525
|% 10,00
|
|YONGA
|28,42
|1.850.284
|% 9,98
|
|KARTN
|66,20
|189.574.597
|% 9,97
|
|VAKFN
|13,99
|4.528.493
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,52
|969.959
|% -9,94
|
|AYEN
|6,00
|86.786.069
|% -8,54
|
|JANTS
|76,90
|198.409.282
|% -6,90
|
|PEKGY
|1,29
|63.752.612
|% -6,52
|
|GARAN
|7,83
|1.707.234.968
|% 1,42
|
|THYAO
|13,37
|1.222.702.786
|% 2,93
|
|PETKM
|6,61
|1.170.924.744
|% 1,23
|
|KRDMD
|8,71
|1.068.892.744
|% 2,71
|
|KOZAL
|128,50
|930.461.241
|% -0,54
|
|YKBNK
|2,15
|521.721.053
|% 0,94
|
|GARAN
|7,83
|1.707.234.968
|% 1,42
|
|EKGYO
|1,92
|413.565.122
|% 4,35
|
|PETKM
|6,61
|1.170.924.744
|% 1,23
|
|KRDMD
|8,71
|1.068.892.744
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2726
|8,2741
|% 0,49
|
|Euro
|10,0534
|10,0680
|% 0,41
|
|Sterlin
|11,6607
|11,7191
|% 1,56
|
|Frank
|9,1503
|9,2054
|% 0,51
|
|Riyal
|2,2000
|2,2110
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|4,01
|
|Altın Gr.
|488
|488
|3,44
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,29
|27,31
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|-0,02
|
|B. Petrol
|68,20
|68,20
|-0,08
|