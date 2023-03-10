***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
10.03.2023 19:37
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
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Türkçe
Sürdürülebilirlik Raporu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelere uyum derecelerini gösteren Sürdürülebilirlik Uyum Raporu ekte yer almaktadır.
Bu açıklama bilgilendirme amaçlı olarak İngilizce'ye çevrilmiştir. Bu bilgilendirme beyanının Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında farklılık olması durumunda Türkçe versiyon geçerli olacaktır.
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123028
BIST
18:055.385
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -61,66
|Açılış
|: 5.397
|
|Önceki Kapanış
|: 5.446
|
5.454
En Düşük
5.376
18:0518,9689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0163
|Açılış
|: 19,1780
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1700
|
19,0436
En Düşük
18,7375
18:0520,2343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1638
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2600
|
20,3046
En Düşük
19,8223
18:051.134,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 18,53
|Açılış
|: 1.134,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.115,80
|
1.138,43
En Düşük
1.103,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|65,45
|7.039.646
|% 10,00
|
|ERCB
|126,50
|308.762.593
|% 10,00
|
|BVSAN
|54,75
|407.292.913
|% 9,98
|
|MARKA
|8,05
|29.192.391
|% 9,97
|
|AVTUR
|3,64
|5.894.611
|% 9,97
|
|CANTE
|66,35
|446.464.247
|% -9,97
|
|EMKEL
|9,32
|437.371.550
|% -9,95
|
|MERCN
|32,60
|106.037.036
|% -9,89
|
|TERA
|25,62
|79.285.318
|% -9,21
|
|BALAT
|16,75
|3.039.972
|% -8,67
|
|EREGL
|40,76
|7.177.139.474
|% -5,17
|
|ISCTR
|14,56
|6.952.526.029
|% 2,54
|
|ASTOR
|52,20
|5.524.825.596
|% 6,53
|
|AKBNK
|19,52
|5.035.964.100
|% -1,46
|
|YKBNK
|11,86
|4.561.348.060
|% 1,11
|
|ISCTR
|14,56
|6.952.526.029
|% 2,54
|
|YKBNK
|11,86
|4.561.348.060
|% 1,11
|
|AKBNK
|19,52
|5.035.964.100
|% -1,46
|
|ADESE
|1,66
|398.273.996
|% 5,06
|
|EKGYO
|8,09
|1.491.071.161
|% -1,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9601
|18,9669
|% 0,08
|
|Euro
|20,2194
|20,2296
|% 0,79
|
|Sterlin
|22,7776
|22,8918
|% 1,09
|
|Frank
|20,5101
|20,6337
|% 1,45
|
|Riyal
|5,0361
|5,0613
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|28,92
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|17,68
|
|Cumhuriyet
|7.592
|7.706
|71,00
|
|Tam
|7.664
|7.736
|106,00
|
|Yarım
|3.744
|3.786
|52,00
|
|Çeyrek
|1.872
|1.893
|26,00
|
|Gümüş.Ons
|20,45
|20,48
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|12,47
|12,49
|0,25
|
|B. Petrol
|82,29
|82,29
|0,70
|
Seans Raporu
18:05
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17:58CANTE
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 66.35 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 193, 045 adet işlem
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17:57RAYSG
Yüzde -4.67 oranında düşüşle 20.00 lira fiyatla işlem gören hissede 391, 561 adet işlem
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17:56UNLU
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 9.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 782, 704 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 5, 381 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 2 altında . İşlem hacmi 79, 266.00 milyon TL de
-
17:54TUKAS
Yüzde -4.64 oranında düşüşle 19.74 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 314, 314 adet işlem