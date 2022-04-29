***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
29.04.2022 20:31
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Yönetim Kurulu'muzca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu'nun bünyesinde oluşturulan komitelerin aşağıda belirtilen şekilde belirlenmesine: 1-Denetimden Sorumlu Komite'nin Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi FERDA BESLİ'nin ve Üyeliğine ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi BERNA ÜLMAN'ın seçilmelerine, 2-Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi BERNA ÜLMAN'ın ve Üyeliklerine ise Yönetim Kurulu Üyesi ALİZE DİNÇKÖK ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi FERDA BESLİ'nin seçilmelerine, 3-Kurumsal Yönetişim Komitesi'nin Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi BERNA ÜLMAN'ın ve Üyeliklerine ise Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Emin ÇİFTÇİ ile Stratejik Planlama İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü MUSTAFA OZAN HANÇER'in seçilmelerine, 4-Yönetim Kurulumuzun yapılanması gereği, Kurumsal Yönetişim Komitesi'nin Aday Gösterme Komitesi'nin ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmesine, Karar verilmiştir. Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026010
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGSER
|23,76
|87.065.862
|% 10,00
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|CEMTS
|25,96
|39.027.267
|% 10,00
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|ARENA
|14,30
|27.035.790
|% 10,00
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|OYAYO
|7,81
|8.317.083
|% 10,00
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|YUNSA
|24,74
|10.118.363
|% 9,96
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|LIDER
|22,86
|86.712.409
|% -10,00
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|BASGZ
|14,61
|38.035.771
|% -9,98
|
|FORMT
|1,39
|18.808.424
|% -8,55
|
|DAGHL
|23,48
|10.466.820
|% -6,60
|
|TKFEN
|19,65
|665.857.992
|% -6,34
|
|THYAO
|41,26
|5.466.724.836
|% 1,88
|
|GARAN
|14,98
|1.861.099.644
|% 0,00
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|SISE
|18,12
|1.670.105.471
|% 2,32
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% -0,56
|
|EREGL
|33,56
|1.440.144.903
|% 1,21
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|EKGYO
|2,66
|1.132.597.176
|% 0,38
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|ODAS
|2,45
|558.781.027
|% 0,82
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|YKBNK
|4,87
|1.102.927.445
|% -0,81
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|SKBNK
|1,16
|235.553.656
|% -4,13
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|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% -0,56
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|14,28
|
|Altın Gr.
|911
|912
|11,02
|
|Cumhuriyet
|6.081
|6.172
|100,00
|
|Tam
|6.057
|6.208
|105,91
|
|Yarım
|2.928
|3.003
|51,23
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|25,62
|
|Gümüş.Ons
|22,94
|22,97
|-0,20
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|Gümüş Gr.
|10,97
|10,98
|-0,03
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|B. Petrol
|107
|107
|0,12
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Seans Raporu
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 27 artarak (% 0.01 ) 2, 707
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17:58XU100
Endeks 2, 432 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 31, 484.00 milyon TL de
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17:57KORDS
Yüzde 4.48 oranında artışla 45.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 235, 117 adet işlem
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17:56KNFRT
Yüzde 9.83 oranında artışla 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 207, 284 adet işlem
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17:54UFUK
Yüzde 9.95 oranında artışla 31.38 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 745 adet işlem