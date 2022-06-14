***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
14.06.2022 17:18
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'muzca,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu'nun bünyesinde oluşturulan komitelerin aşağıda belirtilen şekilde belirlenmesine:
1- Denetimden Sorumlu Komite'nin Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi FERDA BESLİ'nin ve Üyeliğine ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi BERNA ÜLMAN'ın seçilmelerine,
2- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Elif ATEŞ ÖZPAK'ın ve Üyeliklerine ise Yönetim Kurulu Üyesi ALİZE DİNÇKÖK ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi FERDA BESLİ'nin seçilmelerine,
3- Kurumsal Yönetişim Komitesi'nin Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi BERNA ÜLMAN'ın ve Üyeliklerine ise Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Emin ÇİFTÇİ, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Elif ATEŞ ÖZPAK ile Stratejik Planlama İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü MUSTAFA OZAN HANÇER'in seçilmelerine,
4- Yönetim Kurulumuzun yapılanması gereği, Kurumsal Yönetişim Komitesi'nin Aday Gösterme Komitesi'nin ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmesine,
Karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037230
BIST
17:552.508
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler17:53
|IDEAS
|19,69
|15.759.317
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,77
|3.434.320
|% 10,00
|
|MERIT
|31,94
|18.244.285
|% 9,99
|
|PENTA
|473,60
|56.284.708
|% 9,99
|
|FONET
|15,78
|93.439.777
|% 9,97
|
|ISGYO
|12,87
|220.619.661
|% -9,94
|
|TSGYO
|4,94
|5.662.445
|% -9,85
|
|TSKB
|2,20
|360.077.169
|% -7,17
|
|MOBTL
|1,76
|276.580.152
|% -5,88
|
|BERA
|12,75
|377.042.662
|% -5,63
|
|THYAO
|47,00
|4.287.686.596
|% 0,00
|
|EREGL
|30,44
|2.255.806.676
|% -2,25
|
|SASA
|44,08
|2.249.319.468
|% 3,43
|
|SISE
|21,86
|2.034.383.710
|% -1,35
|
|KRDMD
|13,02
|1.155.017.151
|% -0,99
|
|EKGYO
|2,58
|498.667.424
|% -0,39
|
|YKBNK
|4,62
|762.644.005
|% -2,33
|
|TSKB
|2,20
|360.077.169
|% -7,17
|
|MOBTL
|1,76
|276.580.152
|% -5,88
|
|ODAS
|2,84
|367.487.703
|% 0,71
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2799
|17,2884
|% 0,16
|
|Euro
|18,0015
|18,0265
|% 0,19
|
|Sterlin
|20,7178
|20,8217
|% -0,72
|
|Frank
|17,2259
|17,3297
|% -0,05
|
|Riyal
|4,5919
|4,6149
|% 0,16
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|-5,69
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|-0,89
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.693
|6.805
|-13,00
|
|Yarım
|3.286
|3.328
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.664
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,96
|20,99
|-0,10
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|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|-0,03
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|B. Petrol
|125
|125
|2,75
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Seans Raporu
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17:58MOBTL
Yüzde -6.42 oranında düşüşle 1.75 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 247, 622 adet işlem
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Yüzde -9.94 oranında düşüşle 12.87 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 740, 653 adet işlem