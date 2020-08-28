***AKSGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.08.2020 15:08
***AKSGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKSGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871573
BIST
16:251.098
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -11,27
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.109
|
1.114
En Düşük
1.095
16:257,3435
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0136
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3783
En Düşük
7,2976
16:258,7293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0282
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,7473
En Düşük
8,6699
16:25462,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 6,40
|Açılış
|: 462,28
|
|Önceki Kapanış
|: 455,88
|
462,75
En Düşük
454,53
BIST En Aktif Hisseler16:23
|GYHOL
|26,62
|75.751.259
|% 10,00
|
|RALYH
|6,49
|20.357.807
|% 10,00
|
|METUR
|2,75
|4.608.240
|% 10,00
|
|KENT
|493,70
|26.523.539
|% 9,98
|
|IZMDC
|26,06
|36.366.539
|% 9,96
|
|ORMA
|9,00
|68.492
|% -8,26
|
|AYES
|5,63
|82.641
|% -6,17
|
|DARDL
|12,00
|840.947
|% -6,10
|
|YKGYO
|3,83
|80.340.973
|% -5,90
|
|OYLUM
|3,24
|35.100.324
|% -5,54
|
|KRDMD
|3,02
|976.067.956
|% 2,72
|
|PETKM
|4,02
|913.475.566
|% -1,71
|
|GARAN
|6,90
|902.295.730
|% -1,29
|
|ZOREN
|2,82
|747.342.870
|% 4,83
|
|TUPRS
|83,10
|650.663.733
|% -0,66
|
|KRDMD
|3,02
|976.067.956
|% 2,72
|
|ZOREN
|2,82
|747.342.870
|% 4,83
|
|PETKM
|4,02
|913.475.566
|% -1,71
|
|EKGYO
|1,83
|308.682.358
|% -2,14
|
|AKENR
|1,96
|275.624.907
|% 0,51
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3404
|7,3447
|% -0,17
|
|Euro
|8,7245
|8,7352
|% 0,39
|
|Sterlin
|9,7281
|9,7769
|% 0,59
|
|Frank
|8,0785
|8,1272
|% 0,34
|
|Riyal
|1,9519
|1,9617
|% -0,08
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.959
|29,07
|
|Altın Gr.
|461
|461
|4,87
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.113
|40,00
|
|Tam
|3.046
|3.125
|31,66
|
|Yarım
|1.472
|1.512
|15,32
|
|Çeyrek
|739
|756
|7,66
|
|Gümüş.Ons
|27,49
|27,52
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,46
|0,07
|
|B. Petrol
|45,78
|45,78
|0,18
|
Seans Raporu
16:23
daha fazla
-
16:39XU100
Endeks 1, 098 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 01 altında . İşlem hacmi 11, 462.00 milyon TL de
-
16:37TDGYO
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 6.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 738, 519 adet işlem
-
16:36FMIZP
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 89.40 lira fiyatla işlem gören hissede 447, 866 adet işlem
-
16:35MARKA
Yüzde -4.94 oranında düşüşle 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 213, 095 adet işlem
-
16:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, KOZAL, YKBNK