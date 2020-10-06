***AKSGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.10.2020 10:00
***AKSGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878446
BIST
11:151.166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 5,55
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.167
En Düşük
1.163
11:157,7734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0088
|Açılış
|: 7,7620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7744
En Düşük
7,7419
11:159,1528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0039
|Açılış
|: 9,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1686
En Düşük
9,1224
11:15476,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,12
|Açılış
|: 476,64
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
477,95
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler11:15
|YAPRK
|85,80
|1.501.157
|% 10,00
|
|DYOBY
|10,91
|44.710.396
|% 9,98
|
|UZERB
|37,90
|11.976
|% 9,98
|
|EMNIS
|58,40
|463.871
|% 9,98
|
|TACTR
|16,88
|933.025
|% 9,97
|
|MERIT
|87,30
|306.947
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|158.376
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|337.562
|% -9,99
|
|MRSHL
|389,20
|855.851
|% -9,99
|
|RODRG
|9,69
|2.128.601
|% -7,98
|
|GARAN
|7,27
|848.253.020
|% 1,25
|
|SISE
|6,96
|506.709.731
|% -0,85
|
|ODAS
|3,12
|270.817.496
|% 3,31
|
|ASELS
|18,78
|234.312.495
|% 0,43
|
|GUBRF
|37,16
|179.424.484
|% 6,05
|
|GARAN
|7,27
|848.253.020
|% 1,25
|
|ODAS
|3,12
|270.817.496
|% 3,31
|
|SISE
|6,96
|506.709.731
|% -0,85
|
|BSOKE
|2,15
|114.647.991
|% 1,90
|
|KRDMD
|3,49
|136.214.688
|% -0,29
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7689
|7,7734
|% 0,11
|
|Euro
|9,1444
|9,1528
|% 0,04
|
|Sterlin
|10,0280
|10,0783
|% -0,22
|
|Frank
|8,4434
|8,4943
|% -0,09
|
|Riyal
|2,0623
|2,0727
|% -0,07
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.911
|-2,88
|
|Altın Gr.
|476
|476
|-1,59
|
|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|11,00
|
|Tam
|3.142
|3.221
|17,55
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|8,49
|
|Çeyrek
|762
|779
|4,25
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,30
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,41
|41,41
|0,12
|