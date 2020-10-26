***AKSGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.10.2020 15:50
***AKSGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKSGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883844
BIST
17:171.159
En Yüksek
|Değişim
|: -2,67%
|| -31,77
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.184
En Düşük
1.144
17:178,0875
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1204
|Açılış
|: 8,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9620
|
8,0986
En Düşük
7,9313
17:179,5580
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1088
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,5717
En Düşük
9,4241
17:17495,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 8,23
|Açılış
|: 495,43
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
496,51
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler17:15
|RTALB
|49,52
|264.113.351
|% 10,00
|
|KARTN
|1.362,00
|248.237.801
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,76
|496.718
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|1.658.754
|% 10,00
|
|LINK
|48,48
|7.058.203
|% 9,98
|
|KONYA
|749,20
|335.445.972
|% -10,00
|
|AVHOL
|5,76
|10.008.387
|% -10,00
|
|CEOEM
|7,20
|100.620.463
|% -10,00
|
|AYCES
|45,90
|5.705.190
|% -10,00
|
|TKURU
|265,50
|6.498.296
|% -10,00
|
|TSKB
|1,94
|3.115.587.838
|% 6,59
|
|ECILC
|7,48
|1.385.299.604
|% 4,62
|
|GARAN
|6,86
|1.008.107.343
|% -2,97
|
|SISE
|6,48
|834.549.203
|% -4,85
|
|FENER
|38,18
|723.520.288
|% 0,58
|
|TSKB
|1,94
|3.115.587.838
|% 6,59
|
|SKBNK
|1,81
|579.867.305
|% -3,21
|
|EKGYO
|1,71
|463.197.059
|% -6,04
|
|KRDMD
|3,38
|669.777.652
|% -2,87
|
|IHLAS
|1,18
|237.930.227
|% -7,81
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0827
|8,0888
|% 1,53
|
|Euro
|9,5503
|9,5595
|% 1,17
|
|Sterlin
|10,4872
|10,5398
|% 1,20
|
|Frank
|8,8750
|8,9285
|% 1,13
|
|Riyal
|2,1497
|2,1605
|% 1,50
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|4,81
|
|Altın Gr.
|496
|496
|9,00
|
|Cumhuriyet
|3.271
|3.320
|63,00
|
|Tam
|3.264
|3.345
|55,49
|
|Yarım
|1.578
|1.618
|26,84
|
|Çeyrek
|791
|809
|13,42
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,47
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,06
|